Afectación pulmonar, herencia de Covid-19

La llegada de las vacunas disminuyó de forma drástica el número de personas hospitalizadas y hasta de defunciones a causa de Covid-19, pero la mayoría de las personas que padecieron esa enfermedad quedan con secuelas que merman su calidad de vida.

Al respecto, Jaciel Pérez Flores, jefa de la Oficina de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de la Secretaría de Salud del estado (Sesa), habló de una serie de afectaciones postCovid, y aclaró que la magnitud y el tipo dependen de cada persona y cómo cursaron la enfermedad, pero dijo que daños en los pulmones es la más recurrente.

Detalló que las secuelas son menores en personas asintomáticas, y aumentan en aquellas que sí tuvieron complicaciones, qué fueron hospitalizadas (días, semanas o meses) o fueron intubadas.

Personas que tuvieron Covid quedan con secuelas que merman su calidad de vida / Cortesía | Daniel Jiménez

“Hay desde dificultad para respirar, cansancio, fatiga, dolor muscular, dolor en el pecho, en las articulaciones y algunas otras que van de la mano con la salud mental, como es afectaciones en la concentración, alteraciones en el sueño, ansiedad o depresión”, comentó.

Añadió que en las personas que fueron intubadas incluso tuvieron lesiones en el aparato respiratorio superior, y hay casos de personas en donde sus músculos se atrofiaron al estar en cama por mucho tiempo.

LA REHABILITACIÓN

La también encargada del Componente de Covid-19 en el estado, comentó que para todas esas afectaciones existe una rehabilitación, por lo que recomendó a todas las personas que hayan padecido esa enfermedad acercarse a un centro de salud para una valoración o consulta médica.

“Tienen que ser valorados por un médico, quien determinará cómo será la rehabilitación y a qué servicio del segundo nivel debe ser canalizada la persona, que puede ser desde la medicina internista o al área de psicología o psiquiatría”, compartió.

Añadió que también están las Unidades Básicas de Rehabilitación, donde las personas que lo necesiten podrán ser atendidas por personal de fisiatría o técnicos en rehabilitación secundaria a problemas respiratorios, cuyo fin es fortalecer la función pulmonar, afectación más frecuente entre los pacientes y quienes tienen la necesidad de recuperar esa capacidad.

Es importante mencionar que el Programa de Enfermedades Respiratorias ha retomado las espirometrías, que son pruebas para verificar cómo está la función pulmonar tras padecer Covid-19”, dijo.

La doctora mencionó que cualquier servicio que las personas requieran en la Sesa es completamente gratuito.

SIN TRATAMIENTO

Por lo anterior, Pérez Flores llamó a la población a no bajar la guardia, pues si bien ha bajado el número de contagios y hasta de defunciones, la pandemia no ha terminado y a dos años de su llegada no existe un tratamiento contra esa enfermedad.

Aunque recientemente fue publicada la Guía Clínica para el Tratamiento de Covid-19 en México, que recomienda algunos medicamentos dentro de los primeros cinco días y sobre todo en pacientes que tengan factores de riesgo en donde la enfermedad puede complicarse, dijo que en Tlaxcala no es usado.

“Ahí mencionan tres medicamentos antivirales, pero por parte de la Sesa no se usan en el cuadro básico, pero sí están disponibles en la literatura para que los médicos puedan consultarlo y quizá prescribir”, comentó.

Las secuelas son menores en personas asintomáticas, y aumentan en aquellas que sí tuvieron complicaciones, que fueron hospitalizadas (días, semanas o meses) o fueron intubadas.

