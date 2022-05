Afectada, la producción de durazno por cambio climático

A tres semanas de que inicie la cosecha de durazno en 15 municipio de Tlaxcala, empresarios agrícolas y fruticultores, reportaron daños al 60 % de la producción proyectada para este año por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Heladas y granizadas registradas en el cambio climático de febrero, marzo y abril fueron la causa de la merma.

Los árboles de las huertas no están cargados como hace dos años, no hay buena cosecha y siguen presentándose las bajas temperaturas que no dejan crecer al fruto, expresó Héctor Lara Martínez, productor de Concepción Hidalgo, municipio de Atltzayanca.

Durante un recorrido que hizo por el huerto, el ejidatario mostró que las ramas de la variedad Atlax -primera que está por salir al mercado para el 30 de mayo-, madura poca fruta y presenta escoriaciones por el impacto con el granizo.

Variedad Atlax casi la lista para el mercado / Tomás Baños | El Sol de Tlaxcala

Cuando la planta estaba en flor se congeló y secó con las bajas temperaturas, luego, en el amarre de fruto les dio fuerte el granizo... son cuantiosas pérdidas económicas, en mi caso son como 50 mil pesos que no tendré para el nuevo ciclo, dijo Lara Martínez.

El fruticultor tiene plantas de tres años en etapa de floración, lo que significa que podrá haber cosecha para finales de agosto.

Héctor Lara, con 20 años de experiencia en el manejo de huertas, expuso que los hombres del campo que no disponen de capital para equipar sus huertas “estamos ante un campo incierto, con sequías y heladas, con buena y baja producción”.

En otros huertos tecnificados de Concepción Hildago disponen de malla antigranizo, agua de riego, fungicidas, anticongelante natural contra heladas y bolsas de papel para evitar que las aves se las comen;la fruta está intacta casi lista.

Son alrededor de 60 hectáreas tecnificadas, el manejo es al 100 %, con mínimas pérdidas pues controlan todos los parámetros, en algunos casos, hasta un buen precio en el mercado, el kilogramo alcanza los 50 pesos.

Jóvenes construyendo el futuro en huertas de Concepcción Hidalgo / Tomás Baños | El Sol de Tlaxcala

ESPERAN A GOBERNADORA PARA FERIA DEL DURAZNO

Tras dos años de pandemia, los huerteros se organizan para realizar la Feria del Durazno que incluye diferentes actividades con el apoyo de la alcaldía de Atltzayanca. Gustavo Parada Matamoros, alcalde de Atltzayanca, lo informó, aunque lamentó la situación que viven los hombres del campo para sembrar, toda vez que las empresas duplicaron el precio del fertilizante.

Estaremos apoyando a quienes producen la tierra, es un trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno, aquí daremos la bienvenida a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, está previsto para el 11 de junio, pero puede cambiar.

En Tlaxcala, estiman que 300 productores cosechen unas mil 500 toneladas, de las cuatro mil 500 programadas para este año, según la SADER

