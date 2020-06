Afectarán diputados de Morena elecciones: Joel Molina

Los desacuerdos que sean evidenciados al interior del Congreso local entre los integrantes de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se verán reflejados en las próximas elecciones, alertó el encargado del partido a nivel estatal Joel Molina Ramírez, quien reprochó el comportamiento de los representantes populares.

Expresó su desacuerdo en que no se estén cumpliendo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, aunque, fue enfático en que son mayores de edad para tomar sus propias decisiones, por lo que resaltó que "no puedo ir más allá de lo que estatutariamente me permiten los documentos del partido".

Molina Ramírez criticó duramente la actuación de los diputados locales al interior del Congreso local y las determinaciones que han tomado y expresó que "es penoso y vergonzoso lo que ha venido ocurriendo a lo largo de la legislatura, son mis amigos y los respeto por el cargo que tienen, pero su actuación ha sido errónea".

Señaló que a estas alturas prevalecen las ambiciones personales de la mayoría de los diputados que representan a Morena a excepción de un par de diputados (sin especificar nombres), de ahí que la sociedad ha comenzado a juzgarlos y reprochar su trabajo.

Lamentó que estos actos afecten de manera directa al partido que representa, pues será en los próximos comicios a través de las urnas que se reflejen los resultados de estas disputas, añadió.

