Agremiadas al 7 de Mayo piden a Karina Erazo "dar la cara"

Al grito de "No represión" y "Karina da la cara", un grupo de trabajadoras adheridas al Sindicato de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado “7 de Mayo” se manifestó frente a las instalaciones de esa organización sindical.





Tras colocar una serie de pancartas en paredes y acceso principal del sindicato, las inconformes demandaron a su líder Karina Erazo Rodríguez dar la cara y asumir su responsabilidad por la agresión que días anteriores sufrió una trabajadora embarazada por parte de una persona ligada a ella, y quien estaba en presunto estado etílico.

Ahí, antes de iniciar una breve marcha pacífica por el bulevar Guillermo Valle, el grupo de inconformes se manifestó contra de la violencia, y de forma específica en contra de aquella que es cometida hacía agremiados al sindicato y mujeres.





Las consignas de las inconformes fueron encaminadas al rechazo del uso de la violencia y la represión que, lamentaron, solo refleja una regresión al interior de la organización sindical.

Pese a los constantes llamados hechos a la líder del sindicato "7 de Mayo", Karina Erazo Rodríguez no se presentó, por lo que las quejosas dieron fin a la protesta.





Sin embargo, advirtieron que darán total respaldo a la compañera víctima de la agresión, quien actualmente se encuentra en recuperación por su delicado estado de salud, y que además procederán legalmente para que haya un castigo ejemplar para la presunta agresora porque "si se meten con una se meten con todas".

Como parte de la protesta, las agremiadas al sindicato "7 de Mayo", quienes aclararon que acudieron por voluntad propia y no presionadas por Enrique Escobar, aprovecharon para acusar una supuesta ilegalidad para la elección de los integrantes de los comités seccionales, como es el caso de Chiautempan, al argumentar que no son válidos puesto que no existe un Comité de Vigilancia que lo haya certificado.