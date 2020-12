Ajustará ITE bloques de competitividad, asegura consejero

Los integrantes del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones revisarán diferentes opciones para ajustar los bloques de competitividad que tendrán que observar partidos políticos, candidaturas comunes, coaliciones y candidaturas independientes para cumplir con el principio de paridad de género en el actual proceso electoral.

El consejero electoral, Norberto Sánchez Briones, detalló que esperan la notificación del Tribunal Electoral de Tlaxcala, para tomar una decisión definitiva, aunque refirió que podrían inclinarse por un ajuste en el número de bloques de competitividad para la elección a diputaciones locales, ayuntamientos y presidencias de comunidad.

“Esto no es un revés, es cuestión de interpretación, lo que se nos está solicitando es que nos ajustemos a no más de tres bloques de competitividad, pero no invalidaron el acuerdo, solo hay que modificar de manera parcial”, explicó.

Comentó que tienen que conocer a fondo la sentencia para determinar su actuación, pues también tendrán que atender la modificación de la tabla de resultados de votación de partidos políticos que en el proceso electoral pasado compitieron en candidatura común.

Fue claro que los lineamientos emitidos en materia de paridad en ningún momento tuvieron la intención de inmiscuirse en la vida interna de los partidos políticos, aseguró que “la intención en todo momento fue incentivar la participación de las mujeres”.

Refirió que la intención es ajustar a tres bloques de competitividad en el caso de la elección de ayuntamientos y presidencias de comunidad para garantizar el principio de paridad, con la intención de que los partidos políticos puedan definir en qué casos va hombre o mujer.

El funcionario electoral comentó que en el acuerdo que habían tomado eran más específicos para que en el caso de los bloques donde se registra menor votación no fuera asignados exclusivamente a mujeres.

Concluyó que el reajuste al acuerdo que establece los lineamientos de paridad será agilizado, con la intención de dar certeza a los partidos políticos, pues los 15 acreditados en la entidad ya se encuentran en el desarrollo de sus procesos internos para la determinación de candidaturas.

