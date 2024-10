Al 80 por ciento la remisión de expedientes de tesoreros y directores de obra, en el OFS

A poco más de un mes de haber iniciado las nuevas administraciones municipales, al momento alrededor del 80 % de alcaldes ya cumplió la remisión de los expedientes de los nombramientos de Tesorero y Director de Obras, reconoció el titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Arturo Lucio Salas Miguela.

Local Ayuda Profedet a trabajadores tlaxcaltecas para la conciliación de conflictos laborales

En entrevista, el auditor superior señaló que en el caso específico de esos dos nombramientos el OFS ya requirió los expedientes de ambos funcionarios de cada uno de los ayuntamientos, instancias que se los han hecho llegar, de ahí que conforme sean remitidos harán el análisis de cada uno de los perfiles.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

SE APEGARÁN A LA LEY

Salas Miguela puntualizó que, de acuerdo a lo que marca el artículo 71 de la Ley Municipal, el OFS se apegará al cumplimiento de cada uno de los requisitos que menciona dicha normativa, aunque reconoció que el avance es importante.





Adelantó que a la brevedad comenzarán con el análisis de los perfiles, pues la contratación de personas no idóneas representa una observación en la cuenta pública, pero también los alcaldes caen en responsabilidades administrativas porque es una contratación indebida.

Local Congreso local dará lectura sólo a acuerdos en cuentas públicas

No dejes de leer:➡️Debe OFS aplicar la tecnología al fiscalizar





Contratan a alguien que no tiene las capacidades para ejercer el cargo, pero en unos 15 días estaremos en condiciones de emitir los famosos oficios de compatibilidad, que así los llamamos, los cuales son firmados por el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado y su servidor, explicó.





De igual forma, indicó que otra de las observaciones que realiza el OFS es la de la contratación de elementos policiacos que no cumplen con el perfil, de ahí que la Ley General de Responsabilidades establece como contratación indebida no únicamente de seguridad, sino cualquier persona que se contrate que no tenga la capacidad para ejercer la función y, ante eso, pues el OFS hará las observaciones pertinentes.

Entérate:➡️OFS protege entrega-recepción en cinco municipios donde hubo reelección; es la primera vez que se da el caso













Arturo Lucio Salas titular del OFS

"Definitivamente esa contratación es un daño patrimonial al municipio, pero igual puede ser una observación sujeta a un procedimiento de responsabilidad administrativa de quien lo hace”.