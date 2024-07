Alcalde de Chiautempan atestigua la graduación de los alumnos de la primaria Niños Héroes de Chapultepec

En un ambiente de alegría y emoción, el Presidente Municipal Gustavo Jiménez Romero asistió a la graduación de los alumnos de la primaria Niños Héroes de Chapultepec de Chiautempan.





En su mensaje, el Presidente Gustavo Jiménez indicó que, este no es el fin, sino el inicio de una etapa más en su vida educativa, “junto a sus padres, celebramos uno más de sus éxitos académicos, jóvenes, los felicitó por su esfuerzo, por su dedicación y el valor de enfrentar los obstáculos que vivieron en estos seis años, no me queda más que desearles lo mejor en está próxima etapa”.

Por su parte, Ma. Guadalupe Araoz Vega, Directora de la primaria dijo que, hoy se vive un momento emotivo y de trascendental importancia, ya que este acto solemne certifica la culminación del gran esfuerzo y la conclusión de un capítulo y la realización de una de muchas metas más.





Finalmente, Patricia Palma Tlalolin, representante de la supervisora de la zona escolar 07, felicitó a las y los alumnos, a quienes reconoció su esfuerzo y dedicación para concluir con satisfacción sus estudios, asimismo, los exhortó a seguir preparándose en su vida académica y alcanzar más objetivos profesionales.

Durante la ceremonia, padres de familia e integrantes del presídium fueron testigos de la entrega de reconocimientos a las y los alumnos de la generación 2018-2024; quienes se deleitaron con la participación de los alumnos de primer grado grupo “D” con una ronda infantil, así como otras presentación de los alumnos de tercero grupo “A” y cuarto grupos “B y C” con tablas rítmicas.





A este evento asistió, Alejandro Montes Lima, presidente de la mesa directiva de la asociación de padres de familia; Dolores Olmos García, presidenta del consejo de participación social y José Antonio Cuahutle Ayala, contralor.