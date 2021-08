“Alerta” mejorará condiciones: Eréndira Jiménez

Para activistas que trabajaron en ello durante muchos años, la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género en Tlaxcala es el inicio de un proceso para garantizar el respeto de los derechos de las mujeres, pero también para empezar a desnormalizar la violencia.

En entrevista, la activista Eréndira Jiménez Montiel consideró que se trata de algo que ya era impostergable ante la crítica situación que actualmente viven las mujeres, quienes sufren todo tipo de violencias y han perdido la vida en manos de un “sistema patriarcal”, y que además son invisibilizadas y sus familias revictimizadas.

Es el inicio para poder implementar políticas públicas que generen transversalidad, visibilidad completa, perspectiva de género y derechos humanos, de infancias y de adolescencia en beneficio de la población en su conjunto, pero específicamente para las mujeres y niñas de Tlaxcala, comentó la excandidata a la gubernatura del estado.

Añadió que con esta declaratoria será posible crear condiciones y espacios libres de todas las violencias, como la desigualdad y la discriminación institucional y estructural.

Consideró que la funcionalidad o no de la declaratoria dependerá en gran medida del Estado, pues es la única estrategia plasmada en la ley para la protección de los derechos humanos de las mujeres.

Si no es una panacea sirve; muchos dicen que no funcionan las alertas porque no se ve reflejado en resultados donde se han declarado, pero entonces tenemos que irnos a estados ineficientes, no porque falle la alerta en sí, sino porque debe haber políticas eficientes, resultados y trabajo conjunto, multidisciplinario e interinstitucional donde esté involucrada la sociedad civil, dijo.

Por su lado, la directora del Colectivo Mujer y Utopía, Edith Méndez Ahuactzin, confió en que la declaratoria no será solo un tema político, pues recordó que en administraciones como la de Marco Antonio Mena Rodríguez no hubo un compromiso real para crear políticas públicas en favor de las mujeres.

Y es que explicó que la aprobación de este mecanismo se da en un contexto de transición de gobierno (como pasó en 2016), con un discurso de la gobernadora electa de que tiene el interés de trabajar, por lo que espera que reamente haya una diferencia en las condiciones que viven las mujeres de Tlaxcala.

Consideró que lo que se requiere para el cumplimiento de las recomendaciones es la creación de programas estratégicos y que existan indicadores de cumplimiento, pero también de seguimiento, resultados e impacto, para que no suceda como como en la administración actual.

Además, opinó que Cuéllar Cisneros debe plasmar en su Plan Estatal de Desarrollo acciones para erradicar esas violencias y que realmente hay una compresión del contexto que viven las mujeres, para que sus propuestas, objetivos, metas y acciones generen condiciones de seguridad.

