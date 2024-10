Alertan a tlaxcaltecas: "Prepas patito" expiden certificados apócrifos

Los certificados de preparatoria apócrifos que emiten escuelas “patito” afectan a los tlaxcaltecas al grado de truncar sus estudios o actividades laborales, sumado a las fuertes cantidades de dinero de hasta 15 mil pesos y la falsificación de documentos que es un delito, comentó José Benancio Hernández Hernández, coordinador estatal de Preparatoria Abierta en Tlaxcala.

Indicó que han detectado a diversas instituciones que se hacen pasar como serias y reconocidas en el Sistema Educativo Nacional, pero al indagar sobre su constitución se percatan que no cuentan con validez oficial y, por lo tanto, no pueden emitir documentación oficial.

Nos hemos comunicado a las instituciones que ofrecen certificados y nos brindan toda la información, pero al solicitarles el Registro de Validez Oficial no nos lo proporcionan y nos damos cuenta que es falso, indicó.

Alertó a la población para no caer en anuncios atractivos que aparecen en redes sociales que prometen obtener el certificado de preparatoria en un mes o con un examen, pues el documento que obtendrán no les permitirá efectuar trámites en instituciones educativas para obtener el título profesional o inscribirse a una maestría o doctorado. En el ámbito laboral, dijo que también podría hacerlos perder una oportunidad de empleo por no cumplir con los requisitos solicitados.

El coordinador estatal reveló que tienen la preocupación de alertar a los tlaxcaltecas porque existen muchos casos de fraude en la entidad, problemática que va en incremento.

Comentó que en las oficinas del sistema de Preparatoria Abierta en Tlaxcala registran innumerables casos de personas que acuden para validar sus certificados de nivel medio superior, pero al revisar la documentación se percatan que son apócrifos por no contar con los elementos de validez, como los sellos, cadenas digitales y códigos QR.

Puntualizó que los mismos usuarios comentaron que pagaron entre 15 mil hasta 18 mil pesos por el documento, el cual resulta ser falso y que no les servirá para ningún trámite.

Hernández Hernández mencionó que es sencillo identificar un documento apócrifo en el tipo de papel empleado, carencia de elementos válidos y hasta faltas de ortografía.

Incluso, dijo que las personas que presenten un documento falso en alguna instancia educativa o gubernamental puede ser acreedor a denuncia ante la Fiscalía General de la República o la Fiscalía General de Justicia del Estado.

CERTIFICADO OFICIAL EN SEIS MESES

En Tlaxcala los interesados en obtener el certificado de nivel medio superior pueden acudir al programa de Preparatoria Abierta, que es sistema educativo nacional con tránsito a todos los estados del país que brinda el documento en seis meses o hasta en un año y es válido a nivel nacional y el extranjero.

El coordinador, Benancio Hernández, detalló que el programa de Preparatoria Abierta consta de 22 asignaturas que se pueden cursar en seis meses mediante el material impreso y digital que brinda el propio sistema.

Destacó que el sistema de Preparatoria Abierta desarrolla diversas habilidades en los estudiantes, pues los forma como autodidactas, administran sus tiempos y se vuelven más críticos.

Externó que el sistema educativo cuenta con un calendario nacional que especifica que cada 15 días pueden solicitar los exámenes y cada 15 días aplican las evaluaciones, así que se pueden inscribir todo el año y pueden consultar las fechas en el Facebook Preparatoria Abierta Tlx.

Los requisitos que solicitan son en original (para cotejo) y copia: acta de nacimiento, certificado de secundaria, dos fotografías infantil blanco y negro con terminado en mate y blusa blanca, CURP, credencial de elector y comprobante de domicilio.

Indicó que el sistema de Preparatoria Abierta está disponible para usuarios desde los 15 años de edad y hasta los 100 años de edad, también integran a personas con discapacidad, pues se trata de un sistema incluyente.

Respecto a costos, dijo que son cuotas de recuperación, pues el examen cuesta 93 pesos, la inscripción 160 pesos y un certificado que cuesta 210 pesos, así que con alrededor de dos mil 100 pesos obtienen el documento oficial.

El sistema de Prepa Abierta en Tlaxcala tiene sedes en Tlaxcala, Chiautempan, Huamantla, Apizaco, Tlaxco y Calpulalpan, esto con la finalidad de que los alumnos no tengan que trasladarse grandes distancias para contestar el examen.

El coordinador educativo adelantó que a la brevedad será abierta la sede San Pablo del Monte, con la finalidad de acercar el servicio a la zona sur de la entidad, pues registran a diversos usuarios que acuden a la capital tlaxcalteca.

Finalmente, indicó que el horario de atención es de 9:00 a 16:00 horas y las instalaciones están en avenida Juárez número 36, en la zona centro de la ciudad de Tlaxcala, para mayor información pueden comunicarse al número telefónico 246 309 7043.

Los exámenes de Preparatoria Abierta son aplicados los sábados y domingos con la finalidad de que los estudiantes puedan acudir sin interferir sus ocupaciones laborales o académicas.