Alianzas tendrán que priorizar equilibrios: Noé Rodríguez

El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mantendrá el diálogo con todos los institutos políticos con la intención de generar proyectos comunes de cara a las elecciones de 2021, informó su dirigente, Noé Rodríguez Roldán, quien destacó que los proyectos que establezcan tendrán que orientarse a generar equilibrios en la democracia.

Local Lista, convocatoria para CPE del PRI

Comentó que celebrarán coaliciones con los institutos políticos que coincidan con los objetivos del PRI, no obstante, enfatizo que no podrán ir “contra natura”, ya que si su objetivo es generar equilibrios, no serán satélite del partido que en este momento ostenta el gobierno federal y la mayoría en el Congreso de la Unión.

Pega ajuste a obras públicas del TSJE



Lee la nota aquí➡ https://t.co/ttLtLQURkV#Tlaxcala pic.twitter.com/2JADtHHDMM — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 2, 2020

Rodríguez Roldán señaló que es momento de que sean congruentes con su papel de oposición de una forma constructiva y responsable.

Local Atenderá PRI más estratos sociales: Noé Rodríguez

A pesar de que mantienen pláticas con otras fuerzas políticas comentó que aún no es tiempo para definir las alianzas, al expresar que el tema que más preocupa a la ciudadanía es la pandemia que azota al país y generar condiciones para reactivar la economía.

Sin embargo, no descartó que en breve y conforme a los tiempos electorales puedan establecer las condiciones para formar un frente con otros partidos de cara al próximo proceso electoral.

Añadió que “hemos tenido acercamientos y platicas que habrán de irse registrando de acuerdo a los plazos que establezca la ley”.

Noé Rodríguez Roldán, refirió que para el 2021 el objetivo es claro mantener la gubernatura y ser un partido competitivo para poder recuperar los espacios perdidos en las elecciones pasadas

Te invitamos a unirte a nuestro canal en Telegram



Noticias relevantes de Tlaxcala, México y el Mundohttps://t.co/nt2ef0kIYb pic.twitter.com/Qe5Z5SDqjd — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 6, 2020

No dejes de leer:

Local PRI no apoyará reforma electoral "a modo"

Local Reto del PRI es ser competitivo, asegura Noé Rodríguez