Alistan en Tlaxcala iniciativa de “Pin Parental”

En breve, en Tlaxcala será discutido el tema de que los padres de familia o los tutores legales de los estudiantes tengan la posibilidad de decidir el contenido que en las escuelas se enseña a sus hijos, sobre todo con materias relacionadas con la educación sexual y de identidad de género.

La iniciativa que, a nivel nacional ha ocasionado polémica en el sector educativo, será presentada por la diputada local del partido Encuentro Social, Luz Vera Díaz, quien explicó que la intención era discutirla durante el Periodo de Receso, pero que al no ser un tema de urgente resolución en pandemia por la pandemia de Covid-19, fue postergada.

Indicó que aunque la nueva Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala señala en algunos de sus artículos que los padres de familia tienen que estar involucrados en la formación académica de sus hijos, detallarán el tema para que sea muy preciso.

“La iniciativa que planteo señalará que será un derecho el que los padres estén enterados e informados sobre los planes de estudios”, detalló.

Lo anterior, al considerar que el llamado “Pin parental” es justamente reforzar algunas disposiciones para establecer que los padres estén informados e involucrados en lo que se les enseña a sus hijos en las escuelas.

“Creo que también tendremos que poner un límite en ese tema en el estado en donde existe un arraigo a lo tradicional, y sería muy prematuro manejarlo como se está haciendo a nivel nacional, como por ejemplo en el Estado de México, porque creo que nuestra educación en Tlaxcala, tanto social como cultural, nos lleva más a un entorno de cultura y concretar esa propuesta rompería con la cualidad de la entidad”, dijo.

Indicó que en la Educación Básica ya existen contenidos de la educación sexual, pero que abordar otro tipo de temas como la identidad de género y la inclusión sexual en edades tempranas debe pensarse a detalle.

“Por ejemplo si un niño de 4 años se siente niña a esa edad, y lo fomentamos, creo que eso no es nada sano para nuestra cultura, y más bien tendría que ser dejado al criterio del mismo infante cuando tenga mayoría de edad y pueda decidir eso... no somos homofóbicos, pero simplemente es dar el tiempo que se necesita para hacer las cosas y no meter una ideología errónea en los menores para inducirlos a algo que una sociedad pretende hacer”, remató.

PIN PARENTAL

