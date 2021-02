Alumna de secundaria representará a Tlaxcala en expociencias de Turquía

Menos del 30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres. Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó que el 11 de febrero se conmemore el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, para de promover el acceso y la participación femenina en la investigación científica.

Local Predominan varones que estudian ciencia: Samantha Viñas

Entre las futuras científicas, se encuentra la estudiante tlaxcalteca Myrahis Yurizahan Sanluis Cerezo, quien tiene 13 años de edad y actualmente cursa el segundo grado en la Escuela Secundaria Técnica #36 "Ing. Guillermo González Camarena".

#Pandemia reveló las carencias sanitarias, asevera el Obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino



Los detalles en ➡ https://t.co/TecHSoJ0wM#Iglesia #Religión #Diócesis pic.twitter.com/GV985m6k1g — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 10, 2021

A su corta edad, ha demostrado interés por la ciencia y ha destacado como alumna, poniendo en alto a su estado natal.

Local Pandemia profundizó desigualdad de mujeres en la ciencia

En 2019 participó en la Olimpiada del Conocimiento Infantil, donde quedó dentro de los 23 mejores puntajes que conformaron la delegación de Tlaxcala y asistió a una convivencia cultural con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

A finales de octubre de 2020 participó en la expociencias a nivel estatal con el proyecto "Realidad Aumentada como herramienta didáctica en la educación" en el cual obtuvo un lugar para participar en la expociencias Nacional en el estado de Sonora, la cual se llevó a cabo en el mes de diciembre. Expociencias Nacional y Estatal se dieron de manera virtual como consecuencia de la actual contingencia sanitaria por Covid-19.

Por estas participaciones, recibió una acreditación para participar en Buca International Music, Science Energy & Engineering Fair, con sede en Izmir, Turquía.

Preserva "Tlaxcala Danza para Todos" tradición de los #huehues, con eventos virtuales



Lee la nota aquí➡ https://t.co/IKZiWZPNwY#Tradición #Carnaval pic.twitter.com/pQuAifPWqP — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 9, 2021

El Sol de Tlaxcala conversó con ella vía telefónica.

¿Cuándo comenzó tu gusto por la ciencia?

Local Fortalece IEM difusión y respeto de derechos de las mujeres con pláticas virtuales

Desde que iba en la primaria me llamó la atención todo aquello sobre descubrimientos y aportaciones de científicos, matemáticos, astrónomos y otros campos. También cuando entré a la secundaria, ingresé al taller de informática, donde mi asesor me dio clases, desde ahí supe que me entusiasmaba la programación, y que esta nos ayuda a mejorar y solucionar muchas problemáticas que hoy en día están presentes.

¿Qué opinas de la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia?

Creo que es muy importante porque hoy en día hay muchos problemas que solucionar y es imperativo que se solucionen lo más pronto posible y para esto entre más personas para buscar soluciones mejor. La inclusión de las mujeres a la ciencia en relación de los hombres es menor, pero debería de ser igualitario porque las mujeres tenemos las mismas capacidades que los hombres. Y si hasta ahora no se ha incluido tanto a las mujeres y ya se han hecho bastantes descubrimientos, creo que si se hubiera incluido la misma cantidad de mujeres que de hombres, serían aún más las aportaciones y avances de la humanidad,

Cambian forma de predicar religión



Lee la nota aquí➡ https://t.co/r8EAbTcR2j#Iglesia #Religión pic.twitter.com/scB8ONKZyi — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 9, 2021

¿Conoces mujeres que se dediquen a la investigación científica?

Por trabajos escolares conozco varias mujeres que se dedicaron a varias investigaciones científicas.

¿Quiénes son?

Local Violencia obstétrica es común en Tlaxcala

Entre ellas son Marie Curie, Ada Lovelace, Camila Bravo, y a Jocelyn Bell Burnell. Creo que por esto es importante llevar a más mujeres a que se involucren a la ciencia, porque cuando oímos el nombre Isaac Newton, sabemos que fue quien propuso las leyes del movimiento, pero cuando oímos el nombre Marie Curie, no sabemos muy bien lo que hizo o aportó a la física y química, creo que es importante saber que si un hombre pudo, tú cómo mujer también puedes, no hay distinción alguna que diga que un hombre puede razonar algo mejor.

¿Qué planes tienes para el futuro?

Me gustaría estudiar una ingeniería, por ahora me entusiasma estudiar sobre programación, mi primera opción sería una ingeniería en mecatrónica. Pero lo que si estoy segura es que quiero estudiar o ser alguien que desarrolle, invente o investigue nuevas cosas y con esto facilitar nuestra vida cotidiana o incluso resolver una problemática del actual siglo XXI.

Por Covid, será virtual el carnaval de Tlaxcala



Aquí la nota ➡ https://t.co/E4JfiZTy0x#Covid19 pic.twitter.com/oMwKrkPjOR — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 9, 2021

¿Qué le dirías a otras niñas que están interesadas en la ciencia?

Que la ciencia no es difícil y puede llegar a ser un mundo nuevo que tiene su propia belleza. Es fascinante saber que todo tiene una explicación y aún más comprobarlo. Aunque actualmente es difícil estudiar y ser alguien por ciertos estereotipos y prejuicios, si tú crees en ti, puedes hacer lo que te propongas.

Myrahis recuerda que quien la impulsó a participar en los eventos de expociencias el profesor Armando Palma Lima, quien imparte las materias de informática y matemáticas en la Secundaria Técnica #36, de la Joya, Tlaxcala.

Palma Lima asesoró el proyecto de la menor, y busca la manera de motivar a todos sus alumnos para participar en estos eventos.

Municipios Continua DIF Estatal entrega de apoyos a beneficiarias de "Superate Mujeres"

No obstante, es consciente de que los estereotipos de género impiden la inserción y participación de las mujeres en los espacios de ciencia, matemáticas, innovación y tecnología, por lo que les habla de las mujeres que han contribuido con trabajos e investigaciones destacadas en el área de las ciencias de la computación. En su clase leen acerca de los trabajos de Ada Lovelace, Grace M. Hooper, Margaret Hamilton y de Katie Bouman (quien en el 2019 obtuvo la primera fotografía de un agujero negro gracias a un algoritmo de computadora que ella creó). De esa forma, busca que las niñas se sientan convencidas de que, tanto mujeres como hombres, tienen la misma capacidad, inteligencia e imaginación para crear y hacer aportaciones científicas y tecnológicas.

Está convencido de que poco a poco, las niñas se interesan más por temas y carreras de estas áreas del conocimiento y sin lugar a dudas una manera de cambiar estos estereotipos, es con el ejemplo y demostrando que las niñas y las mujeres son excelentes científicas, ingenieras o matemáticas.

Menos del 30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres, según la UNESCO

Entrenador pide abrir más áreas deportivas



Continúa leyendo ➡ https://t.co/bEVwTYInGI#Deportes pic.twitter.com/XrZSBCDS2k — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 9, 2021

No dejes de leer:

Municipios Impulsan Ayuntamiento de Tlaxcala y Sepol-Sepuede capacitación para mujeres

Local Día Mundial Contra el Cáncer | Lucha Lucila por vencer al cáncer