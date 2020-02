Alumnos de la UATx no denuncian por miedo

Tras la manifestación de alumnas de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas (CEA) campus Amaxac de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) y la registrada este 27 de febrero en Rectoría, han surgido decenas de denuncias anónimas en prácticamente todas las facultades, las cuales han sido publicadas en redes sociales.

Local Atenderá la UATx denuncias de acoso

No obstante, las y los alumnos no se atrevían a denunciar por miedo a represalias, pero externaron que no se trata de un tema nuevo, pues es una situación que han enfrentado los estudiantes desde hace varios años, tanto hombres como mujeres.

Incluso, ha surgido un perfil en Instagram con la campaña #YoSiTeCreoUATx, donde alumnas publican sus casos con docentes que las invitan a salir, les solicitan fotos o videos a cambio de justificar faltas o tener derecho a presentar examen.

Local Por acoso, cesa la UATx a 4 docentes

La campaña ha cobrado mayor fuerza a partir del pasado 24 de febrero, que fue la manifestación de alumnas del CEA campus Amaxac, pero antes de este acontecimiento no existían denuncias.

Las primeras cuatro son las que precisamente realizaron las alumnas del CEA Amaxac, anteriormente no existían casos de este tipo, refirió el rector Luis González Placencia.

Dijo que no cuentan con denuncias formales, pero si muchos rumores, pues anteriormente no existía el mecanismo para realizar las denuncias y darles seguimiento.

El rector de la UATx, Luis González Placencia, refirió que en marzo visitará todas las facultades de la universidad para sensibilizar a los docentes sobre el tema de acoso sexual para evitar estas prácticas.

