Alumnos del Cobat participaron en foro “Modelo de las Naciones Unidas”

El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat) entregó un reconocimiento a Ana Cristina López Ávila y Brenda Shannyn Baltazar, del plantel 11 de Panotla, y a Jesús Lozano Bonilla, del plantel 17 de Cuapiaxtla, quienes lograron una mención honorífica en el foro “Modelo de las Naciones Unidas”, organizado por la Universidad de Harvard en el Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Puebla, con el tema “La economía informal en Latinoamérica”.

En este sentido, el director general del subsistema, Victorino Vergara Castillo, felicitó a los estudiantes por su destacada participación y el trabajo que los distinguió en este foro de carácter nacional.

En su mensaje, refrendó el compromiso de la Dirección General para apoyar a los estudiantes que participan en proyectos académicos, puesto que representan una oportunidad para alcanzar su desarrollo.

Asimismo, los padres de familia agradecieron al gobierno estatal y al secretario de Educación Pública del Estado (Sepe), Florentino Domínguez Ordóñez, por el apoyo brindado a los estudiantes para asistir a estas actividades.

Los estudiantes galardonados –apoyados por la Sepe-, formaron parte de la delegación tlaxcalteca integrada por cuatro estudiantes que asistieron a este ejercicio de relevancia académica.

Por su parte, los estudiantes manifestaron su agradecimiento al gobernador Marco Mena , así como a la Sepe, la Dirección General del Cobat y a las maestras asesoras y padres de familia por propiciar la proyección académica de esta institución en escenarios de carácter nacional e internacional.

De igual manera, los integrantes de esta delegación recibieron el reconocimiento “Spirit of hnmun-la for displaying a commitment to the principles of passion, pride, and cross cultural collaboration that define hnmun-la”, por reafirmar la pasión, orgullo y colaboración intercultural para beneficio de la sociedad.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de oficinas centrales del Cobat, con la presencia de autoridades municipales, directivos, docentes, estudiantes y padres de familia

