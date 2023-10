Amplia expectativa generó en la capital tlaxcalteca el eclipse anular de sol pese a clima nublado

El eclipse anular de Sol generó una amplia expectativa entre familias tlaxcaltecas, quienes desde temprana hora se dieron cita en plazas públicas para observar este fenómeno natural, a pesar del clima nublado y que la observación no pudo ser a simple vista.

Local Eclipse solar congrega en Escalinatas de Xaltocan a decenas de personas

La niñez tlaxcalteca fue la más emocionada al apreciar este fenómeno, algunos de ellos desbordaron su creatividad al realizar sus visores con sencillos materiales con los que contaban en su vivienda.

Cajas de cartón, hojas blancas y papel aluminio fueron suficientes para crear estos implementos que sirvieron como visores y que cada uno les puso su toque especial con motivos alusivos al sistema solar.

En plazas públicas hubo largas filas para poder observar este espectáculo natural, donde fueron instalados telecopios, binoculares, así como lentes especiales para evitar afectaciones a la vista de las personas.

De acuerdo con instituciones de salud, el Sol no podía ser observado directamente durante el periodo que dura el eclipse que inició a partir de las 08:00 horas y concluirá a las 13:08 horas.

Aunque el punto más álgido del eclipse en Tlaxcala fue a las 11:00 horas con 11 minutos, este pudo ser observado con el equipo especializado como telescopios y visores, lentes para la observación, en algunos casos con vidrios para soldadores.

El cielo nublado no llevó a la población a desacatar la instrucción de no ver directamente al sol, las personas que se dieron cita para admirar el eclipse comentaron que desde niños recibían instrucciones de adultos mayores de que cuando se diera este fenómeno no ver directamente al Sol y así lo siguen respetando.

INCENTIVAN EN JÓVENES EL GUSTO POR LA ASTRONOMÍA

Sin importar que fuera sábado y día de descanso, estudiantes de la Secundaria Técnica No. 36, ubicada en Colonia La Joya, de la Capital tlaxcalteca, estuvieron en las instalaciones de la institución educativa para no perderse uno de los eventos más importantes del tercer milenio.

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de convivir con integrantes de la comunidad, quienes aprovecharon la oportunidad para acercarse a los telescopios y disfrutar de la vista peculiar que podrán disfrutar hasta el 8 de abril de 2024, fecha en la que se volverá a apreciar en México un eclipse total de Sol.

Esta institución educativa se distingue por contar con un club de astronomía conformado por estudiantes de segundo y tercer año, quienes con este eclipse tuvieron la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos y hacer sus propios visores para la observación.

Esto les permitió que un mayor número de personas tuvieran la oportunidad de observar el ocultamiento del Sol, al ser cubierto por la luna.