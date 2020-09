Analfabetismo en Tlaxcala, menor a la media nacional: Itea

A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización, en los últimos años Tlaxcala se mantiene por debajo de la media nacional en este rubro, señaló el director del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (Itea), Javier Vázquez Sánchez, quien destacó que a pesar de la pandemia tienen acciones para seguir con la atención de los educandos.

En México, el analfabetismo se define como la incapacidad de las personas mayores de 15 años para leer y escribir un texto. Se asocia a las condiciones de pobreza, marginación y rezago social, pues todavía prevalece en muchas comunidades del país.

Tras referir que la media nacional de analfabetismo es del 4 %, Vázquez Sánchez mencionó que Tlaxcala registra el 2.5%. Es decir, 270 mil personas mayores de 15 años están en rezago educativo.

Especificó que 23 mil 735 personas no saben leer ni escribir, mientras que 67 mil 916 no tienen estudios de primaria y 173 mil 497 personas no cuenta con secundaria.

Expuso que los municipios donde se concentra la mayor parte de la población en rezago educativo son San Pablo del Monte, Huamantla, Tlaxco, Tequexquitla, Atlangatepec, Altzayanca y en menor medida el resto de las comunas

En entrevista vía telefónica, Javier Vázquez resaltó que en estos meses de la pandemia pusieron en marcha la estrategia Red de Aprendizaje ‘Formador, asesor y educando’, por medio de la cual dan seguimiento a los educandos, vía telefónica y por WhatsApp, para que continúen con sus estudios de primaria y secundaria y reciban sus certificados.

Expuso que los asesores del Itea están capacitados para continuar con la atención a distancia en favor de los adultos mayores y usan una guía que les canalizó el Instituto Nacional de la Educación de los Adultos, que aborda 24 temas de acompañamiento pedagógico, incluso contiene aspectos de convivencia familiar ante el asilamiento social.

Abundó que las oficinas del Itea se mantienen con guardias de personal y tienen medidas sanitarias para prevenir la Covid-19, inclusive sanitizaron sus instalaciones.

El funcionario estatal anotó que el Itea festejó el Día Internacional de la Alfabetización al participar en las videoconferencias que convocó la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de la Educación para los Adultos, donde abordaron diferentes temas de interés para impulsar la escolarización de la gente de 15 años en adelante.

Agregó que el año pasado lograron alfabetizar a ocho mil 550 personas, al concluir su primaria y secundaria.

963 Mil 979 personas de 15 años en adelante, hay en el estado. El ocho de septiembre es el Día Internacional de la Alfabetización

