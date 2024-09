Análisis de reforma al Poder Judicial debe ser prioridad para el Congreso de la Unión, sostiene diputado federal por Tlaxcala

El diputado federal de Tlaxcala por el partido Movimiento Regeneración Nacional, Raymundo Vázquez Conchas, sostuvo que el análisis de la reforma al Poder Judicial tendrá que ser uno de los puntos prioritarios del Congreso de la Unión, pese al amparo provisional que existe para frenar su discusión en la Cámara de Diputados.

En entrevista, el legislador federal señaló que la bancada morenista tiene como principal función analizar el paquete de reformas enviado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, principalmente el proyecto de reforma al Poder Judicial.

Recalcó que es importante trabajar en la reforma debido a que el Poder Judicial invade esferas temporales que no les competen y no puede estar un poder sobre otro, debe existir equilibrio de poderes y no puede impedir al Legislativo y el Ejecutivo cumplir con sus funciones.

Enfatizó que la iniciativa no está hecha al vapor, por ello participaron en nueve foros desarrollados a nivel nacional, en los que escucharon a magistrados, ministros, miembros del Poder Judicial federal y a los jueces para poder opinar de la reforma.

Vázquez Conchas adelantó que no habrá afectación al tema laboral, pero que “al orden y a la limpieza siempre hay resistencia”, enfatizó que es tiempo de entender que es un sistema que inició, se creó, creció y se desarrolló y hoy requiere una reforma estructural.

Como mexicanos, como país, como nación requerimos darle una nueva vigencia a lo que necesitamos, a lo que requieren las demandas sociales y también debemos entender y aceptar que afectados por como actualmente operan son muchos, enfatizó.

El congresista estableció que es tiempo de generar el oído abierto para escuchar a los justiciables, señaló que eso les corresponde a ellos en el análisis del proyecto y poder votar de manera consciente.

Añadió que como parte de sus nuevas funciones estará tocando puertas como gestor e impulsará proyectos para la mejora continua de Tlaxcala.