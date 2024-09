Analiza Gobierno estatal construir un nuevo relleno sanitario en territorio de la zona centro de Tlaxcala

En territorio de la zona centro de Tlaxcala, el gobierno de la entidad estudia ubicar el nuevo sitio de disposición final de residuos sólidos, un relleno sanitario tradicional que sustituiría a los cuatro existentes en los que actualmente llegan cientos de toneladas de basura que genera la población.

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), Pedro Aquino Alvarado, explicó que analizan las zonas adecuadas para la ubicación del nuevo espacio, a fin de que cumpla con la distancia mínima, pero que posiblemente ampliarán puesto que alrededor de un sitio de disposición final se genera economía de la gente que se dedica al acopio y comercialización de los residuos valorizables, por ejemplo.

La norma, aunque garantiza un mínimo de no contaminación, normalmente se atrae y por eso consideramos un espaciamiento mayor en el que exista conectividad y vialidad para no generar más afectaciones a los municipios, considerando instalaciones de manejo integral que pudieran trabajar para una logística que no encarezca el transporte para los municipios y ni la operación.

NECESARIO REMEDIAR LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Por otro lado, el titular de la SMA indicó que aunque es un reto remediar acciones inadecuadas en el manejo de la basura ejecutadas por pasadas administraciones, el gobierno estatal trabaja para solucionar las condiciones de los sitios de disposición que, a su decir, más que rellenos sanitarios son tiraderos a cielo abierto.

Es una responsabilidad y un reto que estamos generando, de una administración que en algún momento no fue la adecuada y que de 2004 a la fecha ya está fuera de la norma. Tiene al menos 20 años que los rellenos sanitarios se han operado de otra manera y es un problema que existe a nivel nacional, que ningún estado ha solucionado y seremos el primero en hacerlo, indicó.

Detalló que una de las estrategias que tiene un avance significativo es la inversión hecha para la generación de los estudios técnicos y programas que marca la norma mexicana NOM/083-Semarnat-2003, que actualmente están en análisis ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ambas del Gobierno de la República.

El secretario explicó que dichos documentos ya habían sido entregados con anterioridad, pero que hicieron ajustes señalados por las instancias federales, por lo que en breve harán una segunda entrega que marque la ruta que deberán seguir, entre otras cosas, para concretar el cierre definitivo de los rellenos sanitarios ubicados en la zona Nanacamilpa-Calpulalpan, Huamantla, ejido Morelos de Apizaco y Techachalco, Panotla.

Es un compromiso en dos sentidos: el primero es atender los sitios actuales, pero tenemos que garantizar la continuidad del servicio de disposición final de basura, por eso debemos garantizar un nuevo modelo para la gestión integral de los residuos del estado, que considere tanto las tecnologías básicas y tradicionales que existen en todo el mundo y que se incorporen otras en el marco de la economía circular, añadió.

Agregó que los estudios con los que cuenta el Gobierno del Estado consideran cuestiones previas o tendientes hacia la clausura de los rellenos sanitarios, de ahí que al momento no existe alguno que establezca un daño ambiental o evidencia de la magnitud o el tipo de contaminación que han generado.