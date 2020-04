Analizarán situación en Proni: Florentino Domínguez

Una vez que concluya la contingencia sanitaria por el Covid-19 analizaremos la situación de los docentes del Programa Nacional de Inglés (Proni), sentenció el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe), Florentino Domínguez Ordóñez.

Lo anterior luego de que en días pasados los docentes pertenecientes a este programa federal se manifestaron frente a Palacio de Gobierno, en el centro de la ciudad, para manifestar su inconformidad por no haber sido contratado aun, tal como sucede cada año.

En este sentido, Domínguez Ordóñez indicó que en una de las peticiones que realizaron se encuentra el tema de su basificación, lo cual es inviable, esto porque no hay ningún mecanismo, que no sea a través del examen de oposición que presentan los maestros y otras variables para poder ser susceptible de tener una base, participar y tenerla, aunque primero deben tener un documento oficial que avale que tiene el título en la materia.

“Para que sean susceptibles de participar en el examen deben tener un título en inglés o lenguas y muchos de ellos no lo tienen o no son maestros de inglés y eso no les beneficia, puesto que no es por antigüedad, de cuándo entré, sino que el primer requisito es tener el título en la materia en que se quiere incursionar”, reiteró el funcionario.

De igual forma, explicó que al momento no han sido recontratados debido a que al momento “no hay acción”, aunque el año pasado también los contrataron en abril, no antes, ya que es hasta que la Federación mande los recursos, pero al momento está la contingencia “y ahorita no tendría sentido el contratarlos si no van a operar”.

Finalmente, enfatizó que esperarán a que termine este periodo de aislamiento voluntario y, posteriormente, estarán revisando sus contratos.

