Andar en bicicleta es mi pasatiempo: Ángel N.

Tras afirmar que le gusta hacer ejercicio, para Ángel N. de ocho años de edad, su pasatiempo favorito es andar en bicicleta todas las tardes, luego de hacer sus trabajos escolares.

A propósito del 30 de abril, Día del Niño,l expresó que ser menor es una etapa que no olvidará porque puede jugar, saltar, bailar y reír con su familia a pesar de estar en casa por el confinamiento obligado de la pandemia. Con la autorización de su mamá, Ángel N., dialogó con este Diario y admitió ser un niño travieso, pero estudioso.

Mi mamá se siente feliz por ver que me gusta estudiar y tengo buenas calificaciones, por eso me da permiso tomar mi bici y andar por las calles cercanas de la casa. Me divierte, me desestresa. Me siento feliz. Dios me dio salud.dijo.

