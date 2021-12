Ante las adversidades la Iglesia pide cercanía, compasión y ternura

Ante las adversidades que vive el mundo a consecuencia de la pandemia por Covid-19, es importante anteponer la cercanía, la compasión y la ternura, expresó el obispo de la Diócesis de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino.

Al emitir un mensaje con motivo de la Navidad, mencionó que estos meses de emergencia sanitaria se han convertido un tiempo difícil y adverso, pero pidió rescatar las cosas positivas, como lo providencial y la gracia para renovar la esperanza y proclamar la alegría de El Evangelio.

"Es por ello que el Papa Francisco ha convocado a un concilio para ser una Iglesia de la escucha, para hacer una pausa nuestro ir y venir, para frenar nuestras ansias de todo tipo y detenernos a escuchar al espíritu en la oración, a los hermanos y hermanas acerca de los gozos y esperanzas en nuestras familias y en nuestras comunidades, dijo.

A través de un video, el máximo jerarca en la Iglesia católica de Tlaxcala también convocó a la feligresía a escuchar las urgencias de renovación en la vida pastoral, pues sostuvo que el llamado es a ser una Iglesia de la cercanía y volver al estilo de Dios: con cercanía, pasión y ternura como en el nacimiento de Jesús en Belén.

"Dios siempre ha actuado así, y si nosotros no llegamos a hacer esta Iglesia de la cercanía con actitudes de compasión y ternura, no seremos la iglesia del Señor, una Iglesia que no se separa de la vida, sino que se hace cargo de las fragilidades y de las pobrezas de nuestro tiempo, curando heridas y sanando corazones quebrantados con el bálsamo de Dios", externó.

Agregó que la Navidad anuncia para todo el pueblo la alegría del nacimiento de Jesús, lo que genera una certeza de que será posible salir adelante ante situaciones adversas que las familias y comunidades han padecido.

"No estamos solos, la Navidad genera una esperanza que no defrauda... que Santa María y San José nos acompañen en la reconstrucción de nuestras familias y de nuestras comunidades. Feliz Navidad y que el año nuevo sea de bendiciones, vida y salud. Dios los bendiga", finalizó.

