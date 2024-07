Ante resultados semestrales del Informe de Incidencia Delictiva, PGJE, SESESP y SSC detallan proyectos a concretarse

Durante el Primer Informe Semestral de Incidencia Delictiva 2024, revelado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, titulares de instituciones encargadas de la velar por la seguridad de los tlaxcaltecas y la procuración de justicia, detallaron proyectos que al momento han ejecutado y, adelantaron, los que están en marcha.

Liz Aurora Sánchez Fuentes, encargada de Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), habló de la transición que habrá en Tlaxcala con la próxima consolidación de la creación de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala, en sustitución a la dependencia en funciones.

Ante la titular del Ejecutivo local, la funcionaria estatal detalló que la creación de la Fiscalía implica un gran reto institucional, que tiene que ver con un enfoque de procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, regida por los principios de justicia, legalidad, imparcialidad, autonomía, independencia, objetividad, eficacia, presunción de inocencia, respeto a los derechos humanos y, sobre todo, perspectiva de género.

“No se trata sólo de un cambio de denominación que pretende atender la inercia de operación, se trata de un tema trascendental que es un surgimiento como un organismo autónomo, con lo cual se fortalece la institución encargada de la procuración de justicia democrática, que implica ante todo una madurez institucional”, expresó.

Abundó que es un desafío cumplir con la sociedad en esa transformación y que no únicamente se da por decreto o por mandato de una ley, sino que será necesario gestionar y generar recursos, contribuir a una planeación y una gestión estratégica que derive en buenas prácticas para alcanzar los resultados deseados.

Desde las instalaciones del teatro Xicohténcatl, aprovechó para informar sobre los resultados del reporte trimestral (el más reciente) de la PGJE, al destacar la disminución de homicidios, robo de vehículos, a casa habitación, violación, narcomenudeo y, al momento, sin carpetas iniciadas por trata de personas.

Por su lado, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo, informó sobre la pronta implementación de un fideicomiso de la SSC, un instrumento financiero en apoyo a quienes forman parte de esa dependencia que, entre otras cosas, fortalecerá a las instituciones de seguridad ciudadana del orden estatal y municipal al promover la prevención del delito, combatir la corrupción, fomentar la participación ciudadana y la cultura de la denuncia.

Añadió que de la misma forma coadyuvará para erradicar cualquier forma de violencia de género y prevenir algún abuso a la niñez, aunque aclaró que primero deberá pasar por un proceso de socialización entre el sector empresarial y el Poder Legislativo.

Detalló que otro proyecto en puerta es la creación de la Academia de Policía, desde donde serán formados policías mejor capacitados y formados, lo que redundará en un servicio a la población más eficiente que estará complementado con la posibilidad que tendrán los elementos de estudiar las licenciaturas en Seguridad Pública, Derecho y una más que será revelada después.

“Dentro de los siguientes proyectos tenemos la dignificación del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tiene que ver con el equipamiento, uniformes e instalación de cámaras de seguridad que filmarán el actuar y quehacer de los elementos”, dijo.

Añadió la homologación de los salarios de los policías que estén debidamente certificados y la creación de un andamiaje legal que están en análisis en el Congreso local y que tiene que ver con la Ley del Servicio Profesional de Carrera Policial del estado, que incluye estímulos y recompensas para integrantes de la SSC, y la ley que regula los servicios privados de seguridad de Tlaxcala, para alinearlo con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

En tanto, Maximino Hernández Pulido, titular de la Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), comunicó que a casi tres años de la actual administración en Tlaxcala el 84 % de los policías municipales ya cuenta con su certificación, un avance de suma importancia porque al inicio del Gobierno del Estado era apenas del 10 %.

“Es importante no bajar la guardia por una razón bien sencilla: costó tres años que las policías municipales estén certificadas, no en la totalidad o al 100 %, pero es importante que sepan ustedes cómo van a recibir a sus direcciones de seguridad pública. La idea es que no bajemos del 70 %”, solicitó.

Con relación a la estadística actual de los 60 directores de seguridad pública municipal, explicó que están en el proceso de cumplir con sus certificaciones, para de esa forma acatar lo que señala la nueva Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Aseveró que esos funcionarios, junto con las nuevas autoridades comunales, tendrán acompañamiento para que desde el primer día de las próximas administraciones municipales cuenten con su respectiva certificación, la aprobación de los exámenes de Control y Confianza y un título profesional, a fin de que asuman sus cargos con toda la legitimidad social.

Hernández Pulido adelantó la reciente instalación de botones de emergencias en establecimientos que laboran por las noches (como tiendas de conveniencia y farmacias), similares a los colocados en los bancos, para que en coordinación con el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) puedan ser activados en caso de robo o algún percance.

También dijo que en breve se expandirán para que todas las tiendas departamentales tengan ese tipo de alertamiento y que buscarán, desde el C5i, tener acceso a todas las plataformas digitales de transporte privado y de los taxis, para combatir el robo en ese sector.

Durante el fin de semana (sábado y domingo) el 911 recibió y atendió mil 225 llamadas de emergencia.