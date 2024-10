Anuncia Politel contratación de empleados tras inundación por desbordamiento del Ajejela, en Ixtacuixtla

No hay fecha de reapertura de la planta Politel S. A. de C. V. que cerró operaciones de forma temporal el pasado 29 de septiembre, tras resultar afectada por el desborde del río Ajejela en el municipio de Ixtacuixtla. Sin embargo, ya comenzó la recontratación de nuevo personal proveniente de la región suroeste de Tlaxcala.

A través de su página oficial y con el apoyo de la presidencia de comunidad de San Gabriel Popocatla, emitió una convocatoria para formar parte de la empresa que también opera en Puebla y Baja California.

Después de echar a la basura cientos de toneladas de telas finas que estaban listas para exportación a Alemania y Canadá, varias cuadrillas de empleados con más años de antigüedad, sanean las siete naves donde se encuentra la maquinaria de origen alemán en el interior de la empresa.

La planta politel ya comenzó la recontratación de nuevo personal proveniente de la región suroeste de Tlaxcala. Tomás Baños / El Sol de Tlaxcala

Desde el exterior se aprecia que los trabajadores que no fueron despedidos por la contingencia ambiental, pusieron a secar las telas que se mojaron.

Ya que el clima es benévolo, pues se ha prolongado a ocho días calurosos y sin lluvia, los empleados de Politel S. A. de C. V. secan con los rayos solares la tela que no está podrida, los mismo con la maquinaria que no fue alcanzada por el agua.

El 30 de septiembre decenas de trabajadores de la factoría dedicada a la elaboración de telas que exporta a Europa y Norteamérica fueron despedidos, tras la inundación que vivió la textilera. Cientos de toneladas de tela e hilos quedaron reducidos a basura, también parte la maquinaria con las que transforma y confecciona la materia prima para lograr la tela nueva, informaron empleados que fueron despedidos.

REHABILITAR EL RÍO, PIDEN EMPLEADOS

Empleados de Politel solicitaron a los tres niveles de Gobierno que rehabiliten el río porque “de presentarse otra fuerte lluvia, nuevamente la fábrica se inundará y es nuestra única fuente de empleo”. A 200 metros antes de la fábrica el río registra otro desborde del talud.

En la zona donde se desbordó el afluente sigue fracturada, hay árboles que obstaculizan la corriente del agua, por lo que en caso de un nuevo torrencial, podría volverse a inundar la zona.

La empresa también conocida como Bekaert Deesle anunció la contratación de nuevo personal en todas las áreas, pero en su cuenta oficial de Facebook, pero no ha confirmado cuándo reabrirán nuevamente.

Vecinos que lindan con la factoría que cumple seis décadas, solicitaron la intervención de la Secretaría de Infraestructura (SI) y auxiliada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a fin de que rehabiliten los bordos y permiten el cauce del agua.

De hecho, también está en riesgo el panteón de la comunidad de San Diego Xocoyucan, pues se encuentra a unos 200 metros del paso del peligroso afluente.

“Tengo 82 años de edad, pero jamás había visto que el río afectara tanto a las comunidades con sus pozos de uso doméstico, en sus tierras agrícolas y bienes muebles que al mojarse ya no sirven”, expresó Jesús Cruzado Barraza, vecino de 82 años de edad.

Ya que su predio es contiguo de la empresa Politel S. A. de C. V., rememoró que tenía 24 años cuando la planta textilera se instaló frente al Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala (ITAT). “Desde entonces, nunca se había desbordado el río Ajelela, de hecho, hace seis décadas todavía no estaba construida la presa Mariano Matamoros”, puntualizó.

CONAGUA REHABILITA UNA PARTE DEL AFLUENTE

La ruptura de 70 metros lineales del río Ajejela en la comunidad de San Diego Xocoyucan, municipio de Ixtacuixtla fue rehabilitada por personal de la SI y auxiliada por la Conagua después de dos semanas de trabajo.

Así que de presentarse un nuevo torrencial, la población no corre el riesgo de volverse a inundar como la noche del 28 de septiembre cuando se desbordó el río.

Fueron dos semanas de remover la tierra para construir bordo-talud a desnivel en ambos extremos; la rehabilitación del afluente en 250 metros de longitud, detrás del ITAT.

La maquinaria de la SI dio cauce al agua del río proveniente de la presa Mariano Matamoros. El muro de contención que fue colocado con arena, grava y llantas -lugar donde se desbordó el río- fue recubierto con tierra y nivelado en la parte alta, por lo que no representa un peligro para la población que se vio afectada con la contaminación de unos 200 pozos y la pérdida de bienes inmuebles, confirmaron autoridades de la Conagua.

De hecho, autoridades de la presidencia de comunidad de San Diego Xocoyucan, aprovecharon para desalojar a tres puestos semifijos que estaban sobre la estructura del afluente, atrás del ITAT.

El azolve también garantiza que los campos experimentales de maíz huertos de durazno y otras semillas que estaban en etapa de maduración del ITAT se vean afectados.

Elfigo Hernández Ramírez, vecino de Politel S. A. de C. V. solicitó al titular de la Conagua que rehabiliten el bordo del río, porque de establecerse las lluvias nuevamente el río volverá a inundar la planta de telas de exportación y su domicilio.