Anuncia presidente auditorías en TSJE

Al asumir el cargo como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), el magistrado Héctor Maldonado Bonilla informó que emprenderá una serie de acciones encaminadas a esclarecer todos los señalamientos de supuestos malos manejos al interior del Poder Judicial, a través de una serie de auditorías en materia administrativa, financiera y de obra.

En conferencia de prensa, el titular del TSJE sostuvo que en esta ocasión los señalamientos no solo se quedarán en lo mediático, de ahí que emprenderán acciones para realizar un diagnóstico responsable de cómo se encuentra la institución, para tomar las acciones necesarias y actuar desde el punto de vista jurídico.

Maldonado Bonilla, quien asume funciones después de ser depuesto del cargo el magistrado Fernando Bernal Salazar, estableció que en los primeros 30 días después de asumir el cargo se enfocará en la reestructuración del Tribunal, en la realización de auditorías externas e internas en todas las áreas que lo conforman, además de aplicar de manera responsable y racional el presupuesto con el que cuentan.

En un plazo de 30 días, Maldonado Bonilla realizará reestructuración en el TSJE / Archivo | El Sol de Tlaxcala

Cabe señalar que por segunda ocasión Héctor Maldonado Bonilla asume la presidencia del TSJE, después de haber sido destituido en 2019 por una serie de señalamientos en su función, entre los que destacó no haber respetado la carrera judicial, no obstante, manifestó que ninguno de las manifestaciones hechas en su contra fue comprobada y no se emprendió un proceso sancionatorio.

LAS IRREGULARIDADES

Maldonado Bonilla expresó que de la información a la que ha podido tener acceso tras el proceso de entrega recepción con su homólogo Fernando Bernal Salazar detectó una serie de observaciones que tendrán que ser aclaradas.

Manifestó que en el último año la plantilla de personal creció en más del 18 %, situación que provocó un déficit de 10.3 millones de pesos, destinados para cubrir el pago de salarios, prestaciones al personal, y otros emonumentos, situación que, dijo, ha preocupado a sus homólogos, pues actualmente cuentan con una plantilla de 742 trabajadores, por lo que planteó una reorganización de tipo administrativo para lograr un ejercicio adecuado y transparente en las finanzas.

Con la meta de fortalecer la estructura jurisdiccional frente a las áreas administrativas –explicó-, para fortalecer la estructura de juzgados y salas, por lo que en los próximos días hará una reasignación de colaboradores en áreas de atención al público, negando prevea despidos.

El jurista señaló que también será auditada la ejecución de obra pública, que tiene que ver con el desarrollo del Archivo Judicial, y las Casas de Justicia de Zacatelco y Calpulalpan, para verificar si se ajustan o no a los montos inicialmente contratados y además los incrementos que se están presentando son acordes a lo que establece el marco jurídico aplicable.

Ante la información que ha sido ventilada al interior del Poder Judicial de que los insumos que se adquirieron para hacer frente a la contingencia sanitaria fueron superiores a los precios establecidos en el mercado, Maldonado Bonilla externó que no permitirán está situación por lo que revisarán a detalle el tema.

Le daremos seguimiento y tendremos que emprender las acciones que se tengan que emprender, pues hablamos de la compra de acrílicos, termómetros infrarrojos, cubrebocas, mascarillas, pues vamos a hacer una revisión exhaustiva.

El nuevo presidente del TSJE comentó que al asumir el cargo ha detectado una serie de irregularidades evidentes, por lo que manifestó que emprenderá acciones para que los señalamientos no solo se queden en el aspecto mediático, sino se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes a quien resulte responsable y de ser necesario penales.

Iniciará presidente del TSJE, Héctor Maldonado Bonilla, auditorías por gestión de Bernal Salazar. / Diana Zempoalteca | El Sol de Tlaxcala

Uno de los puntos que enfatizó el jurista fue que el Poder Judicial no se asumirá como Tribunal de Control Constitucional para admitir procedimientos que buscan demeritar la determinación de algunos de los Poderes, citó los casos del proceso de renovación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del titular de la Sala Especializadas de Administración de Justicia para Adolescentes.

Enfatizó que

en la institución en lo que corresponde a las facultades que corresponden al presidente del Tribunal Superior de Justicia nunca más un juicio de Protección Constitucional puede ser empleado como un instrumento político, pues es un instrumento jurídico.

AUDITORÍAS Para aclarar los señalamientos de irregularidades al interior del Poder Judicial, Maldonado Bonilla someterá a auditorías a las áreas administrativas y financieras, así como en materia de obra pública.

Le daremos seguimiento y tendremos que emprender las acciones que se tengan que emprender

Héctor Maldonado / Titular del TSJE

