Apizaco y el Distrito Federal I se pintarán de azul: Marko Cortés

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, vaticinó que el próximo 6 de junio el Distrito I y el municipio de Apizaco se pintarán de azul con el triunfo de Julio César Hernández Mejía, de Pablo Badillo y de Alberto Palestina en los cargos de diputado federal, presidente municipal y legislador local, respectivamente.

“En todas las ciudades del mundo siempre habrá pendientes y temas por resolver, pero yo con mucho orgullo puedo decir que el gobierno de Apizaco es de los mejores del país y ahí estuvo mi querido Julio al frente, haciendo buena labor… no es broma ni hablo por hablar como dirigente nacional del PAN cuando presumo los buenos gobiernos como el que tuvo Puebla, al desarrollarse y modernizarse y ahora es de los estados más inseguros”.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, respaldó en Apizaco las candidaturas de Julio César Hernández Mejía, Pablo Badillo y Alberto Palestina/ Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Por ello, pidió a los ciudadanos apizaquenses no permitir que los invada el “morenavirus destructivo” y refrendar el municipio de Apizaco para el PAN, convirtiéndolo así en su principal bastión en Tlaxcala.

Al grito de simpatizantes del PAN de ¡fuera Morena! ¡fuera Morena! ¡fuera Morena! Marko Cortés argumentó que el partido de Andrés Manuel López Obrador destruye y como ejemplo puso el caso de las estancias infantiles, apoyo para miles de familias; el Prospera; el programa de apoyo a mujeres violentadas; el Procampo y los recursos concurrentes para impulsar el sector ganadero; el Fortaseg para equipamiento, armamento, cámaras de seguridad y mejorar los salarios de los policías; el Fondo para Desastres Naturales pese a que el país es susceptible de temblores, inundaciones e incendios, sin olvidar el Fondo de Promoción Turística y el Jóvenes Emprendedores.

Darán @INE_Tlaxcala e @ITETLAX prioridad a salud, en elección del 6 de julio | Será obligatorio el uso de cubrebocas, aplicación de gel y desinfección de áreas comunes...https://t.co/lvJSaXLykw#Eleccione2021 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 4, 2021

“El problema de Morena es que destruye y aquí lo difícil es construir porque podríamos destruir una casa o un edificio en un día, pero construirlo cuesta el trabajo de muchas personas… pero no solo programas, ahora Morena quiere destruir instituciones como el INE, el árbitro electoral porque no le dan la razón cuando no la tiene”.

EMPEÑO MI PALABRA: JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ

Por su parte, Julio César Hernández Mejía pidió a los ciudadanos de Apizaco razonar su voto para el próximo 6 de junio, localidad donde existe gente honesta y de lucha, que se levanta muy temprana y se va a dormir tarde porque le gusta trabajar y expresó: “empeño mi palabra, no le voy a fallar a Tlaxcala”.

Por su parte, Pablo Badillo y Alberto Palestina agradecieron el apoyo del panismo tlaxcalteca y sostuvieron que harán su mejor esfuerzo para refrendar el triunfo del PAN en Apizaco y de esa forma Apizaco siga siendo ejemplo nacional de los mejores gobiernos panistas.

Avala @ITETLAX readecuación a su presupuesto; agrega la ampliación de 13 mdp | La adquisición de atriles para el segundo debate entre quienes aspiran a la gubernatura fue discutido durante la sesión ordinaria de ayer...https://t.co/IdUNew1NPi#Elecciones2021 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 1, 2021

