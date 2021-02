Aplican vacunación en municipios con menos casos de Covid-19

La vacunación contra Covid-19 que inició a aplicarse a partir de este lunes a adultos mayores, se aplica en ocho municipios que aunque son considerados marginados, en ellos se presentan los menores casos de personas que han contraído el SARS-Cov-2.

Arrancó en Tlaxcala la vacunación anti Covid-19 en adultos mayores

Es el caso del municipio de Lázaro Cárdenas que de acuerdo con las más recientes cifras de la Secretaría de Salud (Sesa), únicamente ha presentado 23 casos positivos de Covid-19, pero el Gobierno Federal envió 638 dosis para vacunar a 338 personas en los siguientes tres días.

Otro caso es el del municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, que en los 11 meses de decretada la pandemia lleva 45 casos positivos, pero 463 vacunas serán aplicadas a igual número de adultos mayores en tres días.

Arranca vacunación de adultos mayores, en ocho municipios del estado

Los municipios de Ixtenco y San Juan Huactzinco tienen 71 y 73 casos positivos oficiales ante la Sesa, pero este lunes recibieron mil 134 y 802 dosis del biológico de AztraZeneca para ser aplicados en cuatro y cinco días mediante la programación previamente acordada.

En tanto, Acuamanala tiene 73 casos positivos de Covid-19 y recibió 600 dosis, mientras que Tepeyanco tiene 202 casos y cuenta con mil 520 vacunas para aplicarlas de lunes a jueves de la presente semana.

El Carmen Tequexquitla tiene 70 casos positivos de Covid-19 y recibió este lunes mil 612 vacunas para ser aplicadas en cinco días. Por su parte, Tzompantepec tiene 275 casos al último corte y recibió mil 629 dosis.

Por favor tengan paciencia: Carlos Luna

El delegado del Bienestar en Tlaxcala, Carlos Luna Vázquez, explicó que la mecánica a seguir es que un día antes se cita a determinado número de personas al Centro de Salud de su comuna para ser inoculados mediante el listado de selección enviado desde sus oficinas centrales en la Ciudad de México.

Tlaxcala rebasa las 2 mil muertes por Covid-19

Pidieron a las personas adultas mayores que no han sido llamados que tengan paciencia y a quienes no se han inscrito que lo hagan para ser beneficiados lo más pronto posible con la vacuna, aunque en algunos casos tendrán que acudir a viviendas por gente que no puede salir de su domicilio por enfermedad o alguna otra razón.

“De ser necesario vamos a perifonear y quienes estén postrados en alguna cama iremos hasta su domicilio... les pedimos nos tengan paciencia, vamos a vacunar a todos nuestros adultos mayores, pero ahorita solo en los ocho municipios que es para lo que nos alcanza, aunque cada semana van a llegar más dosis”.

