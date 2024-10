Apoya Gobierno estatal con acciones de vivienda a 49 familias de Apizaco

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros entregó en Apizaco 49 acciones de vivienda con una inversión superior a los cuatro millones de pesos, con el objetivo de que toda la ciudadanía cuente con un beneficio del gobierno estatal.

Quiero que sientan la mano de su Gobernadora cerca, que aunque yo no pueda estar todo el tiempo aquí sepan que me interesa cambiar su vida, transformar la vida de miles personas, de aquellos que no tenían luz ni agua, el próximo año voy a lograr que a nadie le falte luz y agua en todo el estado, subrayó.

La mandataria estatal señaló que estos programas de vivienda permiten generar opciones laborales para la gente del lugar, con el objetivo de que los recursos se queden en los negocios de la región.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros entregó en Apizaco 49 acciones de vivienda con una inversión superior a los cuatro millones de pesos. Cortesía / Gobierno del Estado

Resaltó que en este periodo ya han concretado cerca de tres mil 500 acciones de vivienda, al incrementar cinco veces más el recurso para este tipo de apoyos orientados a mejorar las condiciones de vida de las familias tlaxcaltecas.

En tanto, el secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda, David Guerrero Tapia, detalló que implementarán un programa de ordenamiento municipal, con el objetivo de evitar errores que se dieron en el pasado durante la construcción de vivienda y con la finalidad de garantizar el cuidado del medio ambiente.

Expresó que las acciones que han implementado desde la administración estatal son parte del amor intenso que la gobernadora Lorena Cuéllar por el estado, lo que ha permitido que ocho de cada 10 hogares cuenten con el respaldo de un programa de bienestar.

El funcionario estatal detalló que en lo que va del gobierno se han invertido más de cinco mil millones de pesos en obra pública que representa mucho más de lo destinado por las tres últimas administraciones en su conjunto.

Explicó que las acciones de vivienda fueron distribuidas en las comunidades de Guadalupe Texcalac, Santa Anita Huiloac y 23 de ellas en Santa María Texcalac, con una inversión total de cuatro millones 138 mil 624 pesos con 16 centavos.

Comentó que los beneficios son a través de construcciones certificadas en espacios propios al desarrollo de su patrimonio, con la intención de generar una mejorar sustancial a la calidad de vida de las familias tlaxcaltecas.

Mientras que el presidente municipal de Apizaco, Javier Rivera Bonilla, se mostró agradecido por el apoyo del Gobierno del Estado a la demarcación, especialmente a la comunidad de Santa María Texcalac.

Gracias al programa de viviendas adecuadas con espacios dignos y viviendas dignas para tu bienestar, se han mejorado las condiciones de habitabilidad de la población que vive en situación de hacinamiento, para las familias que más lo necesitan, contribuyendo así al desarrollo del patrimonio y generando bienestar, concluyó.

Promesa

La mandataria estatal anunció que para el próximo año logrará “que a nadie le falte luz y agua en todo el estado”