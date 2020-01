Apoyan educación socioemocional: Jorge Guevara

El líder de la Sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Jorge Guevara Lozada, aseveró que están a favor de que en las escuelas se imparta la educación socioemocional e, incluso, adelantó que ya cuentan con un proyecto y solo esperan bajar la propuesta para que cada representación sindical, en su entidad federativa, haga lo necesario para establecerla, por lo que las Secciones 31 y 55 harán lo propio.

En este sentido, explicó que una parte fundamental del nuevo modelo educativo es la de valores, de ahí que cuando han realizado su Consejo Nacional, donde están reunidos todos los secretarios generales del país y los órganos de gobierno del SNTE, han establecido los lineamientos para instrumentar estas acciones.

Por ello, indicó que el sindicato siempre ha trabajado con programas, entre ellos el de valores, equidad de género y el de ponte al 100, lo que demuestra que el líder nacional, Alfonso Cepeda Salas, está haciendo lo propio con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para tener buena comunicación y, con trabajo en equipo, tratar de evitar que vuelva a suceder algo como lo de Torreón.

Los valores y la educación provienen de casa, pues el docente solo hace una parte que es la enseñanza

Jorge Guevara / Líder de la Sección 55 del SNTE

Eso sí, enfatizó que los valores y la educación provienen de casa, pues el docente solo hace una parte que es la enseñanza y, aunque están a favor del operativo “Mochila Segura”, manifestó que se deben buscar otras alternativas, ya que el estado no está exento de que suceda algún evento de este tipo, de ahí que tienen un acercamiento con los agremiados para hacerles planteamientos y que no se soslaye la integridad del niño, adolescente o que pudiera tener algún tipo de discrepancia de que no se integre a su salón.

Asimismo, aceptó que hacen falta mecanismos que permitan establecer una comunicación directa con los padres de familia de la región de Zacatelco hacia San Pablo del Monte.

