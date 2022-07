Apoyará la CEDH a infantes con cáncer, con acopio de "tapitas"

A fin de contribuir a la atención de menores de edad que registren algún tipo de cáncer, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fue instalado un centro de acopio de tapas de plástico, que se encargará de la recolecta para contribuir con la tarea que realiza la asociación civil denominada “Corazonadas de amor”.

La presidenta de la CEDH, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, externó que la intención de contribuir a esta causa es porque es un trabajo que realizan de manera desinteresada y que ha generado el interés de los servidores públicos a sumarse con un aporte para el tratamiento, viáticos y atención integral de menores de edad que padecen esta enfermedad.

Explicó que será como centro de acopio y para difundir el tipo de ayuda que da la asociación civil, además de que quienes acudan a la CEDH aportarán para el tratamiento de quienes están pasando por esta enfermedad.

En su oportunidad, la directora de la asociación civil “Corazonadas de amor”, María Haydee Noya Cortés, comentó que mediante esta campaña de reciclaje pueden obtener los recursos para difundir los signos de alerta del cáncer infantil.

Lamentó que en México, el 70 % de los casos es detectado tardíamente, lo que complica mucho el tratamiento; añadió que a través de su fundación actualmente aportan a la atención de 65 niños tlaxcaltecas, de los cuales el 90 % padecen leucemia.

Añadió que no hay cáncer más monstruoso que ese porque no tiene signos, no manifiesta tumores y cuando se detecta ha avanzado de una manera tan rápida, es por eso que tenemos la campaña de difusión de signos de alerta.

Con el dinero que obtienen resultado del reciclaje, comentó que promueven la atención integral a los menores de edad, de forma psicológica, nutricional, así como la obtención de insumos para tratamientos, además de viáticos para quienes viven en zonas alejadas.

La asociación civil “Corazonadas de amor” contribuye a través de centros de acopio al tratamiento y atención de 65 niños tlaxcaltecas con cáncer.

La recolección de la fundación cada mes es hasta de tres toneladas a través de sus diferentes centros de acopio.

