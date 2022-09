Aprenden tlaxcaltecas a vivir con la pandemia

Después de que en 2020 comenzó la emergencia sanitaria por SARS-Cov-2, los tlaxcaltecas se adaptan a vivir con la pandemia, ante la movilidad económica, laboral, educativa y familiar, con la ventaja de estar vacunados en esquema completo, incluso en refuerzo.

El sector salud del gobierno de la República y el estatal, mantienen las campañas de medidas preventivas de uso de mascarilla en espacios públicos y cerrados, higiene constante de manos, o en su caso aplicación de gel antibacterial, mantener distanciamiento social y seguir sin saludos de mano y beso, porque científicamente está comprobado que ayuda a reducir las posibilidades de infecciones en cualquier grupo de la población.

En Tlaxcala, la quinta ola comienza a descender en cuanto a casos positivos, pues en los últimos días los reportes oficiales son de 23, 36 y 45 personas contagiadas. De hecho, al corte del 28 de agosto, en Tlaxcala suman 55 mil 26 casos positivos de Covid-19, dos mil 951 defunciones, además de 46 mil 992 personas recuperadas de la enfermedad, 80 mil 430 pruebas con resultado negativo y dos mil 600 casos sospechosos.

Mientras que en vacunación, el 97 % de los tlaxcaltecas mantiene esquemas completos, lo que representa en cifras a 992 mil 199 personas. Las brigadas de salud aplicaron dos millones 927 mil 785 dosis en los grupos de menores de cinco a 11 años, 12 y 13 años, 14 a 17 años, además de los 18 a 29, así como los grupos de los 30 años en adelante, confirmó la delegación del Bienestar en Tlaxcala.

A más de dos años de pandemia, la mayoría de la población sabe que tiene la responsabilidad de mantener las medidas preventivas, aunque hay tlaxcaltecas que relajaron los protocolos, ya no tienen temor por Covid-19, pues en los lugares públicos, incluso en el transporte ya no usan la mascarilla, aunado a que hay personas que nunca se vacunaron, o bien, no tienen sus esquemas completos.

En la continuidad de mejorar la economía local, la Iniciativa Privada tiene vigente las medidas preventivas con sus trabajadores y empleados, con filtros sanitarios en los ingresos y uso obligatorio de cubrebocas; lo mismo ocurre en los sectores de comercio y servicios, donde deben ingresar con cubrebocas.

A propósito del inicio del ciclo escolar en el nivel básico y medio superior, los alumnos deben portar necesariamente el cubrebocas y cumplir con los filtros de ingreso, también en el nivel superior los estudiantes portan mascarilla, acciones que están encaminadas a disminuir riesgos de contagios entre la población.

La Secretaría de Salud (SSa) refirió que en caso de síntomas de Covid-19, es necesario aislarse por al menos siete días y estar pendiente de la evolución de la enfermedad, en caso de complicaciones, debe solicitar atención médica.

Apuntó que es necesario que la población atienda las indicaciones de las autoridades locales y estatales con relación a las medidas sanitarias.

Y es que a lo largo de la pandemia Covid-19 presentó variantes como Delta, Ómicron con sus subvariantes BA 4 y BA 5. Tan solo los síntomas que presentan los pacientes de Covid-19 en esta quinta ola son un cuadro catarral común con fiebre, tos, malestar general, dolor de garganta y cabeza, secreción nasal, dolor abdominal, en algunos casos pérdida del olfato y del gusto.

El 98 % de la población tlaxcalteca no registra síntomas graves al dar positivo, por lo cual es atendido de manera ambulatoria, asiste a los servicios médicos para su valoración, recibe indicaciones y es enviado a su hogar para estar en aislamiento. La mayoría no requiere hospitalización.

Al corte del 28 de agosto, en Tlaxcala hay 55 mil 26 casos positivos y dos mil 951 defunciones por Covid-19.

