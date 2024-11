Aprovecha: acerca IMSS vasectomía como método de planificación familiar

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acerca la vasectomía, un método de planificación familiar para los varones con paternidad satisfecha y decide de forma voluntaria no tener más. La intervención es segura, no requiere hospitalización y la recuperación es rápida.

Los interesados deben dirigirse a su Unidad de Medicina Familiar y pedir el servicio, pues está en marcha Jornadas de Vasectomía hasta el 30 de noviembre, dirigido a derechohabientes y no derechohabientes, con la misión de fomentar la participación activa del hombre en el tema de la planificación familiar.

Al respecto, el coordinador de Salud Pública del IMSS en Tlaxcala, Arquímedes Díaz Parra, explicó que el procedimiento ofrece muchos beneficios como método anticonceptivo permanente, no interfiere con la actividad sexual, no hay riesgos inmediatos o a largo plazo para la salud, no requiere hospitalización, la recuperación es rápida y permite una incorporación fácil a las actividades habituales.

La vasectomía sin bisturí es un método altamente efectivo que sólo impide el paso de espermatozoides, los cuales se seguirán produciendo en el varón, pero serán absorbidos por el organismo, dijo.

En este sentido explicó que la vasectomía consiste en una pequeña operación que se realiza sin bisturí, con anestesia local, haciendo una punción en la piel de la bolsa escrotal por arriba de donde se encuentran los testículos, a través de la cual se localizan, ligan y cortan los conductos, sitio por donde pasan los espermatozoides.

Resaltó que la vasectomía tiene una efectividad del 99.7 %. En el IMSS y en el sector salud el servicio es gratuito, ambulatorio y únicamente se aplica anestesia local.

Una vez que el paciente acudió al procedimiento, la recomendación médica es: colocar una bolsa con hielo cubriendo la región con un lienzo limpio, aplicándola durante 30 minutos, descansar 30 minutos y repetirlo por cuatro ocasiones; permanecer en reposo durante ese tiempo; al día siguiente retirar la gasa, bañarse y colocar una gasa estéril y usar un suspensorio elástico o trusa ajustada durante 7 días; evitar realizar esfuerzos físicos; no cargar objetos pesados y abstenerse de tener relaciones sexuales durante los primeros siete días.