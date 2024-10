Aprueba Congreso local que el Gobierno del Estado ceda inmuebles y predios al IMSS-Bienestar

Por unanimidad de votos, el Congreso del Estado aprobó que la gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros, ejerza actos de dominio respecto de 18 bienes inmuebles ubicados en distintos puntos de la entidad que serán donados, cedidos o dados en comodato en favor del Gobierno federal, a través de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar).

Lo anterior, para que ejerza el uso o construcción de espacios que presten atención integral gratuita médica hospitalaria, proporcione medicamentos y demás insumos asociados a las personas que no cuentan con seguridad social en la entidad.

De acuerdo con los dictámenes avalados por el Pleno del Congreso local, el Poder Ejecutivo, al tener bajo su tutela el garantizar el derecho humano a la protección de la salud, define las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, además de que establece la concurrencia con la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

Asimismo, indican que la Ley General de Salud definirá el sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Entre los programas que contemplan en este rubro se encuentra el de “salud para toda la población”, en el que el Gobierno Federal se comprometió a garantizar que todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos, materiales de curación y exámenes clínicos.

El pasado 15 de marzo de 2024 se llevó a cabo la suscripción del convenio específico de coordinación para la transferencia de los bienes inmuebles relacionados con los establecimientos de salud, con lo cual estipuló la obligación de iniciar las acciones para integrar la documentación y autorización que permita desincorporar y otorgar en donación a título gratuito las unidades médicas.

Con estas determinaciones, de manera paulatina, se lleva a cabo la transición de los servicios de salud del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, quien al término de dicha transición conservará solamente lo que se refiere a Salud Pública, mientras que el sistema de salud denominado IMSS-Bienestar absorberá gradualmente a toda la población sin seguridad social hasta alcanzar la cobertura total.