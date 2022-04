Árboles plantados en la Malinche en riesgo de morir

La mayoría de plantaciones efectuadas en campañas de reforestación para el rescate de la Malinche fueron mal ejecutadas, por ello, los ejemplares sembrados corren el riesgo de morir inmediatamente o incluso a largo plazo, aseveró el investigador forestal de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Óscar Vázquez.

Destacó la necesidad de que los voluntarios que realizaron las plantaciones acudan en estas fechas de sequía a regar agua a los ejemplares para que sobrevivan, es decir, darles su respectivo seguimiento.

Por otro lado, puntualizó que aquellos árboles que alcancen a sobrevivir y maduren tendrán altas posibilidades de caer en estrés, pues deben competir por agua y hasta por los rayos del sol, ya que fueron plantados muy juntos.

Hasta para plantar un árbol debemos conocer la forma correcta de hacerlo, pues existen técnicas bien definidas que garantizan el éxito de una plantación y la mayoría fue efectuada a libre albedrio, puntualizó.

El especialista sostuvo que asesoró a varias brigadas de voluntarios para la correcta plantación, pero antes de ello ya habían dispersado cientos de plantas a lo largo y ancho del Parque Nacional.

Lamentablemente algunos ciudadanos que asistieron a efectuar reforestaciones fueron por obligación y no hacían bien las cosas, por ejemplo, me tocó ver a quienes en un solo alcorque plantaron sus diez árboles asignados, para acabar rápido, pues hacer los cajetes no es nada sencillo, comentó.

De igual manera, dijo que aquellas plantas que no son nativas de la zona están destinadas a la muerte, pues su adaptación a zonas agrestes es más difícil, de ahí que solo un mínimo porcentaje prospera.

Cada planta tiene una historia, un costo erogado, esfuerzo invertido, por eso debemos hacer conciencia si realmente estamos haciendo bien las cosas al momento de plantar, aunque en ocasiones hay quienes no saben las técnicas y lo hacen sin mala intención, por eso en la universidad estamos abiertos a compartir toda la información necesaria, puntualizó.

Por último, exhortó a los tlaxcaltecas a generar conciencia en torno al medioambiente, pues la muerte de árboles longevos, la deforestación humana y la alta contaminación atmosférica han generado un drástico cambio climático.

El éxito de las plantaciones también depende mucho de la semilla, cómo se produjeron los árboles y cómo se trataron para su depósito en la tierra, señaló especialista.

