Archivará Congreso veto contra el uso de plásticos

Las reformas a la Ley de Ecología y de Protección al Medioambiente de Tlaxcala, para prohibir gradualmente los plásticos de un solo uso, que fueron vetadas por el exgobernador Marco Antonio Mena Rodríguez a la LXIII Legislatura, serían archivadas resultado de la propuesta para la creación de una nueva ley en la materia.

En entrevista, la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Maribel León Cruz, quien en la pasada legislatura fue la encargada de atender las observaciones realizadas a la propuesta de su homólogo Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, señaló que darían respuesta a la prohibición con una nueva normativa.

Los señalamientos emitidos por el Poder Ejecutivo (hace tres años) fueron relacionados con una serie de inconsistencias, como la inexistencia del método y técnica para determinar la composición del material por medio del cual están fabricadas las bolsas de plástico, envases, recipientes así como popotes a base de polietileno y poliestireno.

Además, no estaban establecidas debidamente las funciones de la extinta Coordinación General de Ecología, pues no especificaban claramente cómo realizar acciones de vigilancia, inspección e imposición de sanciones por el uso de bolsas o popotes de plástico no biodegradable, derivados del poliestireno para fines de envoltura, transportación, carga, traslado o consumo de alimentos.

Por lo que la legisladora fue clara en señalar que todos esos aspectos tendrán que ser atendidos en la Ley de Protección al Ambiente y el Desarrollo Sostenible de Tlaxcala, que fue propuesta hace unos días por la morenista Marcela González Castillo.

LA PROPUESTA

La iniciativa de ley establece que la Secretaría de Medio Ambiente tendrá la atribución de ejecutar las actividades de la transición de la producción, venta, uso y entrega de plásticos de un solo uso, popotes y recipientes de unicel, a productos biodegradables o compostables.

Para garantizar el cumplimiento, la dependencia estatal podrá efectuar visitas de inspección en cuanto a la no producción, venta, uso y entrega de plásticos de un solo uso, popotes y recipientes de unicel.

Para llevar a cabo la transición de plásticos de un solo uso, popotes y recipientes de unicel, como el reciclaje, el reúso y la reducción de productos altamente contaminantes, la iniciadora de la ley estableció diversos plazos.

A partir del día 1 de julio de 2023, ya no se podrán producir plásticos de un solo uso; en el caso de popotes y recipientes de unicel quedará prohibida su elaboración a partir de enero de 2024.

De aprobarse esta ley, la Secretaría de Trabajo y Competitividad, dentro de los 90 días posteriores a su entrada en vigor, convocará a la comunidad académica, científica, las cámaras de industriales y de comercio, así como la sociedad organizada, a colaborar y elaborar el Programa Técnico Ambiental para afrontar al cambio climático.

La iniciativa prevé la implementación de medios alternativos para la transición de plásticos de un solo uso, popotes y recipientes de unicel.

