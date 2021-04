Arranca campaña Julio Hernández en el Distrito I

Desde lo alto del cerro Cuatlapanga, en el municipio de Cuaxomulco, Julio César Hernández Mejía arrancó su campaña proselitista para conquistar el voto en el Distrito Federal I.

Acompañado de su equipo de campaña, el abanderado de la coalición “Va por México”, que integran PAN, PRI y PRD, manifestó que hoy la premisa principal es cuidar la salud de la sociedad tlaxcalteca y por ello hará una campaña que privilegie las medidas de bioseguridad.

Hernández Mejía calificó de lamentable el abandono por parte de la federación en otorgar recursos para el mejoramiento de los municipios ya que durante estos meses de gobierno, en el aspecto federal, el abandono a las instituciones es evidente.

“Es lamentable decirles que hemos tenido que reinventar completamente la administración para continuar dándole las mejores condiciones a la gente.

El candidato puntualizó que “todo lo que vaya en detrimento de Tlaxcala lo voy a condenar de manera enérgica, todo lo que vaya en contra de mi país lo vamos a hacer sonar y no nos vamos a vender ni a echarnos para atrás porque somos tlaxcaltecas, como esos guerreros que siempre ofertaron el pecho, su corazón y su sangre ante el asedio que tenían de los aztecas”.

Convocó a la ciudadanía a hacer un análisis y “ver lo que hemos tenido y lo que hemos dejado de tener y lo que queremos para nuestras familias... trabajaré a partir del día de hoy con la gente pero evolucionamos porque no vamos a arriesgar a nadie por lo que les pido que me sigan a través de sus redes sociales”.

No obstante, eso no le impedirá recorrer cada uno de los rincones de los 19 municipios que integran el Distrito I para sumar voluntades y decirle al pueblo de Tlaxcala que “quien divide, segrega y miente, no puede gobernar”.

“Hoy hago un compromiso con ustedes, el compromiso de poder levantar la voz, de siempre actuar acorde a los beneficios y necesidades de mi estado, porque primero soy Tlaxcalteca, mexicano y hoy, aliancista”, destacó enérgicamente.

Además, reconoció que “somos gente que no nos sabemos echar para atrás, que sabemos dar la batalla y que nunca nos rajamos. No nos gustan las imposiciones, nos gusta concertar y nos gusta hacer política”.

