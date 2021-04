Arranca Delfino Suárez campaña

El candidato independiente al Distrito Federal I, Delfino Suárez Piedras, inició su trabajo proselitista que recorrerá los 19 municipios del norte y oriente de la entidad en conquista del voto.

Local Firmes, candidaturas de Morena a alcaldías

Acompañado de otros 30 candidatos independientes a diputados locales, presidentes municipales y de comunidad, Delfino Suárez vaticinó su triunfo al considerar que la ciudadanía está harta de la clase política tradicional que solo busca “el poder por el poder”, dejando de lado las necesidades básicas de la gente.

Arranca contienda por la gubernatura de Tlaxcala



Participan seis mujeres y un hombre en proceso histórico e inédito... https://t.co/1XWlPiv5aq #Tlaxcala #Elecciones — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 4, 2021

Asimismo, expresó que busca ganar la contienda electoral de forma independiente y no como los demás partidos que han creado grupos para sumar el apoyo que tienen y vislumbrar un triunfo.

Local Cumple Anabell Ávalos con declaración “3 de 3”

“Vamos a trabajar, no hacemos show”, expresó al referirse a lo hecho en su trayectoria en el municipio de Tetla de la Solidaridad. “A mi tierra natal le debo mucho, el hecho de que haya sido presidente municipal y dos veces diputado local no es porque Delfino sea muy bueno, es porque la gente me ha apoyado, el proyecto que tenemos será en beneficio de todas las familias de los municipios que integran el distrito”.

Adelantó que su inicio de campaña se trató de un acto sencillo toda vez que “no tenemos nada que festejar, miles de familias mexicanas están de luto por la actual pandemia de la Covid-19, no se me hace justo que mientras unos sufren nosotros festejemos”.

[Video] Arrancan campaña por la gubernatura Anabell Avalos, Lorena Cuéllar y "Saga"



Contendientes por la primera magistratura destacaron su interés por el desarrollo de Tlaxcala... https://t.co/lKVkFp3JRg#Elecciones #Voto — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 4, 2021

Continúa leyendo:

Local Emite ITE recomendaciones sanitarias ante inicio de campañas electorales

Local Otorgan registros de Mayoría Relativa a partidos e independiente