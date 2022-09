Arrecia disputa por la dirigencia del Sindicato “7 de Mayo” previo a su nueva elección

La disputa por la dirigencia del Sindicato “7 de Mayo” arreció en las últimas horas al ser revivida una carpeta de investigación en contra del exlíder del gremio de burócratas Edgar N., quien la tarde-noche de este 13 de septiembre fue vinculado a proceso por presuntamente incurrir en el delito de discriminación, procedimiento que enfrentará en libertad.

Este hecho se deriva de lo ocurrido el pasado seis de agosto de 2021 en el Domo Blanco del recinto ferial, durante una asamblea para conmemorar un aniversario más de la fundación de ese sindicato.

En esa ocasión, un agremiado identificado como José Luis R., conocido entre sus compañeros como “El Güero”, confrontó al entonces líder Edgar N. al momento que éste dirigía un mensaje con micrófono en mano a toda la base trabajadora.

Al caldearse los ánimos, José Luis R. se lió a golpes con un compañero identificado como Raúl R., mientras que Edgar N. pedía a sus compañeros que lo sacaran del lugar si no estaba de acuerdo, además acusó que había sido enviado por la exlideresa Guadalupe Rodríguez Guzmán para boicotear el evento.

Semanas después de lo ocurrido, José Luis R. “El Güero” presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), caso que quedó detenido durante un año, hasta que fue revivido este mes por el Ministerio Público que solicitó audiencia ante la Juez de Control a escasos 10 días de celebrarse la nueva elección para definir la dirigencia del “7 de Mayo” de entre tres planillas identificadas con los colores Café, Azul y Naranja.

Fue así que la Juez que tiene bajo su cargo el caso, determinó ayer vincular a proceso a Edgar T. por el probable delito de discriminación, mientras que a Raúl V. por lesiones, procedimiento que ambos señalados enfrentarán en libertad, toda vez que la misma representante del Poder Judicial decretó tres meses para el cierre de la investigación complementaria y dictó como medida cautelar la presentación de ambos a firmar cada mes.

Fuentes consultadas por El Sol de Tlaxcala refirieron que el probable motivo de revivir el caso se debe a la negativa de la mayoría de integrantes del “7 de Mayo” para participar en la elección programada para el próximo 23 de septiembre, pues para el grueso de la base trabajadora su dirigente es Enrique Escobar Cortés, quien fue elegido en junio pasado y se niegan a participar en un proceso en el que se pretende imponer a Karina Erazo Guzmán como la titular del gremio, por presunta colusión con el Poder Ejecutivo, pues representaría el regreso de las malas prácticas que en su momento encabezaron sus padres y exdirigentes, Pedro Erazo Rivera y Guadalupe Rodríguez Guzmán.

Los burócratas consultados refirieron que es ridículo que José Luis R. haya denunciado a Edgar N., a sabiendas que él generó la provocación de aquel seis de agosto de 2021, además de que deja en evidencia sus intereses personales al formar parte de la Planilla Café que encabeza la hija de Guadalupe Rodríguez, aunado a que como empleado del Registro Público de la Propiedad existen evidencias de irregularidades cometidas como empleado de base, casos que en su momento sirvieron como elemento de prueba para removerlo de esa dependencia y asignarlo a otra.

Están desesperados porque los trabajadores no queremos regresar a los tiempos en los que lideraba la familia Erazo-Rodríguez, ninguna de las tres planillas son bien vistas por la gran mayoría de los compañeros de base porque en el fondo están de acuerdo para que gane Karina Erazo, pero si no hay participación del 50+1 de los compañeros su elección no tiene validez… si en verdad existiera justicia, que retomen las denuncias que hace tiempo tuvo de acoso sexual el hijo de Guadalupe Rodríguez (Daniel) o el desvío de recurso que hizo en Morena, refirieron los sindicalizados consultados.

La nueva elección convocada por un sector del “7 de Mayo” está programada para el 23 de septiembre en el Centro de Convenciones, mientras que el otro grupo que lidera Enrique Escobar Cortés continúa con su insistencia para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje le otorgue la Toma de Nota como dirigente y así se acabe el conflicto al interior del sindicato que aglutina a los empleados de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de organismos autónomos y al menos 40 municipios.

