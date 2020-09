Arremeten diputados contra López Avendaño; nuevamente criticó a la 4T

Diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del Partido Encuentro Social Tlaxcala (PEST) se fueron en contra del legislador Omar Milton López Avendaño quien, una vez más, lanzó criticas en contra de quienes integran la llamada Cuarta Transformación (4T).

Y es que el término de la sesión ordinaria de este martes, el diputado local emanado de las filas del Partido Acción Nacional retomó palabras vertidas por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, quien señaló a los diputados que llegaron al cargo a través de la coalición "Juntos Haremos Historia" de mediocres y retrogadas al no defender la esencia de la 4T.

Ahí, el diputado local panista dijo a la senadora que "el que con lobos se junta a aullar se enseña" y que no debería sorprenderle que un partido que recicla a políticos viejos no encuentre nuevas formas de hacer política.

En respuesta, el coordinador del grupo parlamentario del PEST, José Luis Garrido Cruz, aseveró que ese instituto político ha respetado siempre el tema de "no mentir, no robar y no traicionar" y, por lo tanto, la ideología del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Pero las cosas subieron de tono cuando el diputado Omar Milton López Avendaño calificó a su homóloga del PEST, Luz Vera Díaz, de ser una política reciclada del Partido Revolucionario Institucional, quien se limitó a decir que cambió instituto político porque donde actualmente milita encontró sus convicciones ideológicas y le dieron la oportunidad de ocupar un cargo público.

Pero las cosas no terminaron ahí pues el diputado morenista Víctor Manuel Báez López pidió al legislador panista tener respeto por sus adversarios políticos, sobre todo previo a la temporada de elecciones.

"Lo que desapruebo es el resentimiento que veo en el diputado (López Avendaño), el veneno que expulsa es por algo... sabe que a lo mejor aquí se acaba su carrera política", dijo.

El debate culminó con la participación del diputado morenista Ramiro Vivanco Chedraui quien recordó al panista que en su instituto político también hay políticos reciclados, y le recordó que a un expriista lo hicieron senador.

"Entonces en vez de empezar a denostar y subir al pleno a decir una bola de tonterías sería bueno empezar a proponer", opinó.

