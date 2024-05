Asaltos, pesadilla que viven traileros al cruzar por la entidad

Los traileros y camioneros son los que se encargan de abastecer de alimentos a la población mexicana, transportan frutas, cereales y granos desde los campos de cultivo y puertos a la Central de Abastos de Iztapalapa en la Ciudad de México, solo que viven azorados por bandas delictivas que no se tientan el corazón para lograr su cometido.

Esto pasa todos los días en carreteras de Tlaxcala. Los solitarios camioneros viven una pesadilla en carretera. Cuando les va bien solo reciben amenazas y sometimiento con armas de fuego, los dejan abandonados, pero para otros se les acaba la vida.

Por eso, cada que salen de sus hogares se encomiendan a San Judas Tadeo, patrono de los casos imposibles.

CRUZAN 30 TRÁILERES POR MINUTO

En la entrada de Calpulalpan, durante mañana y tarde ingresan 30 tractocamiones por minuto; es decir, cada 30 segundos pasa un transportista en ambos sentidos.

En el municipio pulquero, a orillas de carretera, los operadores descansan unos minutos, después de prolongados recorridos.

Bajan de sus pesadas unidades para tomar café, refresco de cola y alimentos en fondas económicas.

En esos lugares que se sienten inseguros por la escasa vigilancia, el desempleo y el aumento del sexo servicio, los hombres del volante intentan descansar. Siempre están alertas ante cualquier movimiento de las personas en vehículos.

A propósito del Día del Chofer, que se celebra cada 31 de mayo, El Sol de Tlaxcala conoció algunos testimonios de ellos.

Hay tantas historias tristes que contar que aquí se nos pasaría la noche, aunque lo más peligroso es el Arco Norte”, expresa Martín N., proveniente de Apan, estado de Hidalgo. “De esos momentos aprende uno a no pararse en cualquier lugar, llevo nueve años transportando naranja y maíz, según la temporada, cuenta.

Pero aclara que el Arco Norte de San Martín Texmelucan a Atlacomulco, Estado de México es el más crítico.

“Hace un año me quitaron el camión y me dejaron abandonado, doy gracias a Dios por estar vivo porque otros compañeros amanecieron con el tiro de gracia”, lamenta.

Trabajo para PepsiCo, tengo poco tiempo en la empresa, pero en las pláticas de café en las cachimbas se platica de todo, revela Arturo de la Rosa, originario de Puebla.

Y advierte que el tramo Ciudad Sahagún-Calpulalpan-Sanctórum son perseguidos por las bandas de criminales.

“Tenemos una ventaja, que viajamos juntos tres tractocamiones con cartón y PET hasta la planta ubicada en Saltillo, Coahuila”.

Testimonios parecidos se repiten al abordar a los camioneros en la Y Griega, En el municipio de Yauhquemehcan, donde se sienten más seguros.

De lunes a viernes pasan por tierras de Tlaxcala 30 trailers cada 60 segundos. Tomás Baños / El Sol de Tlaxcala

Pero también en Villa de El Carmen municipio de Tequexquitla donde las unidades de transporte son desmanteladas, al lugar se le conoce como el “Tepito de Tlaxcala”, porque ahí se encuentran todas las mercancías de más valor.

UN TESTIMONIO A BORDO

Pedro N. es un operador originario de San Salvador El Seco, estado de Puebla, que cada tercer día cruza las carreteras de Tlaxcala de oriente a poniente y viceversa, también utiliza el Arco Norte Tulancingo-Texmelucan.

En entrevista a bordo, cuenta que desde 10 años se dedica a transportar hortalizas de las huertas a la Central de Abastos de la Ciudad de México.

En el paradero de Tequexquitla expresa que en el camino ha vivido momentos difíciles, de angustia y hasta de terror. Hay que seguir trabajando para llevar la papa a la familia conformada por mi esposa e hijos, afirma mientras descansa en los asientos del camión.

El hombre de 35 años dice que por cada viaje que realiza le pagan mil pesos. “Trabajamos desde el amanecer y con los riesgos que implica el camino”.

-¿Cómo es la vida de un operador?

"Encomendarse a San Judas Tadeo todos los días, invertir en un sistema de posicionamiento global y arrancar la máquina para salir a carretera, no hay más”.

Y recuerda que hace cinco años los delincuentes querían bajarlo a punta de pistola, pero como iba con otro trailero no les fue fácil.

Menciona que por eso siempre se encomienda a San Judas Tadeo para que le libere el camino en la ruta por una de las carreteras más peligrosas de México.

Expone que en algunas temporadas aumentan los asaltos. Me ha tocado ver cómo bajan a los traileros que llevan mercancía de valor en el trayecto de Tequexquitla a Calpulalpan

El poblano dice que recientemente hay más vigilancia, pero en cualquier parte hay mucha inseguridad.

“Cada susto que nos llevamos, cuando descansamos en el camarote vienen las pesadillas en medio del calorón”, concluye antes de seguir su camino.

NO HAY QUIEN FRENE LOS ASALTOS: AMOTAC

Los asaltos a traileros en carreteras que comunican a Tlaxcala con Puebla, Veracruz y Estado de México son un problema que rebasa a la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Los tramos carreteros Texcoco-Calpulalpan y Calpulalpan-Tequexquitla son de los más peligrosos en México.

Operan bandas de secuestradores que se llevan los camiones con la mercancía, denuncia la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), agrupada por propietarios y operadores.

Los delitos al transporte de carga terrestre tienen lugar en carreteras solitarias, terminales de carga en puertos, aunque también son frecuentes a ferrocarriles, revela.

La Amotac afirma que los ataques ocurren principalmente de lunes a viernes a plena luz del día, pero también por la noche. Expone que afectan principalmente a los transportes de comida, bebida y electrónicos.

Destaca que la falta de seguridad en la logística no solo provoca pérdidas directas por el siniestro y mayores costos de operación, también el incumplimiento con embarques programados, mientras que las exigencias de las aseguradoras y deducibles son más costosas.

Es un viacrucis el que viven los camioneros de todo el país, quienes utilizan la carretera federal para ahorrarse el peaje.

Con cargas de hasta 100 toneladas de productos, los transportistas cruzan las carreteras. Algunos tienen que hacerlo a mayor velocidad pues transportan alimentos perecederos.

CONSUMIR “PERICO” EN LA CACHIMBA, UNA REALIDAD

Redicres es el nombre de patente que estos hombres consumen para no dormir mientras manejan.

“El Nano”, un chofer de Veracruz, los toma cada que tiene sueño. “A veces no se duerme en 24 horas, me tomé cuatro cápsulas, debo llegar a Veracruz este viernes, pero si no me hacen efecto repito la dosis”, explica en una cachimba (fonda económica con servicio de venta de bebidas energizantes y música) situada sobre la carretera de Tlaxco. “La gente piensa que nos metemos cocaína o cristal, pero no, es redicres, café y coca cola, para aguantar el viaje”, expresa en ese lugar donde hace unos meses hubo dos personas baleadas.

Curiosamente el clobenzorex, fórmula química de redicres, los médicos lo recetan como auxiliar en el tratamiento de la obesidad exógena.

Sin embargo, de acuerdo con la medicina, el abuso de este fármaco causa alteraciones cardiovasculares y neurológicas hasta llegar al infarto o trombosis cerebral. Además, provoca depresión y ansiedad.

En "cachimbas" a la orilla de carretera las ofrecen en 130 pesos por seis cápsulas de 30 miligramos cada una. Otra de las diversiones de operadores son los juegos de maquinitas de la Copa Mundial de Futbol donde pierden el dinero de los viáticos.

Con cargas de hasta 100 toneladas de productos, los transportistas cruzan las carreteras del estado; algunos tienen que hacerlo a mayor velocidad pues transportan alimentos perecederos.