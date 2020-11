Asedian encuestadoras políticas a ciudadanos tlaxcaltecas

Debido al proceso comicial que se vivirá en 2021, diversos aspirantes a candidatos han contratado encuestadoras para medir su aceptación entre la población tlaxcalteca, por lo que los ciudadanos reportaron que reciben desde una, hasta tres llamadas diarias para ser cuestionados.

Reportaron que son regularmente los fines de semana, en distintos horarios cuando las encuestadoras llaman a las casas y a celulares.

Comentaron que las preguntas son diversas, desde la opinión de la población respecto al trabajo del presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador y en torno a la evaluación que tiene el ciudadano sobre el desempeño del gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez

Aseguraron que las preguntas son efectuadas por personas al otro lado de la línea y otras veces con grabaciones que deben ser respondidas con la digitación de números en el teléfono para evaluar, con excelente, buena, regular o mala la opinión

De igual manera, reportaron que las preguntas versan en torno a la evaluación de los partidos políticos, la calificación que le darían a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al Revolucionario Institucional (PRI), a Acción Nacional (PAN) y al de la Revolución Democrática (PRD)

"Se está realizando un estudio de la opinión que tienen los mexicanos en torno al trabajo que realiza el presidente de la Republica, por favor contesta, solo te llevará unos segundos", dice una de las grabaciones proporcionadas a este Diario

Entre otros cuestionamientos, pregunta que "si este día hubiera elecciones, ¿por qué partido votarías? PAN, oprime uno, PRI, oprime dos, PRD oprime tres y Morena, oprime cuatro".

Entre las interrogantes de datos personales del encuestado, solicitan saber si es hombre o mujer, su rango de edad, grado máximo de estudios y nivel socioeconómico.

Por ello, las familias señalaron que se sienten asediadas por la gran cantidad de veces que llaman a sus teléfonos particulares y residenciales, así que los números iniciados con el 55 prefieren no contestarlos o incluso marcarlos como spam.

Finalmente, pidieron a los aspirantes no abusar de la contratación de esos servicios, pues no resultan confiables, ya que la mayoría de veces prefieren no participar en las encuestas o las respuestas brindadas son equivocadas, pues prefieren reservar su inclinación al partido o candidato hasta el día de las elecciones.

Crees que Andrés Manuel López Obrador es un buen o mal presidente; si para ti es un buen presidente oprime dos en tu teléfono, si para ti es un mal presidente, oprime tres y si quieres volver a escuchar la pregunta oprime cero.

Uno de los cuestionamientos.

