Asegura Lino Silva Flores, de la Planilla Naranja, ser la mejor opción para la Sección 55

“La Sección 55 de Tlaxcala vivirá el próximo 24 de octubre un proceso inédito al quedar en manos de la base la decisión de elegir a su próxima dirigencia y si bien existen otras opciones, la que representa la Planilla Naranja es la mejor al estar integrada por un equipo que conoce la verdaderas necesidades de nuestros compañeros”, afirmó el candidato Lino Silva Flores.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, el profesor originario del municipio de Totolac admitió que los desafíos son grandes para defender los derechos de los mentores y por ello convocó a sus compañeros a un voto razonado y a privilegiar la unidad de su gremio, por encima de los intereses particulares o de grupo.

Con 54 años de edad y 30 años de servicio, el “maestro Lino” -como es mejor conocido entre los suyos- manifestó que su propósito es representar a sus compañeros con dignidad y ser él quien acuda a atender sus problemáticas y no al revés, como ocurre al momento, en el que los profesores acuden a pedir el respaldo de sus dirigentes, pero no siempre son escuchados y mucho menos resueltas sus necesidades.

Las planillas podrán hacer campaña hasta el último minuto del miércoles 23 de octubre. / Moisés Morales / El Sol de Tlaxcala

“Participamos ocho planillas, pero Fuerza Naranja se coloca como la mejor opción porque quienes conformamos este grupo somos docentes que no sólo estamos en activo, sino que vivimos diariamente las necesidades y problemáticas en los centros educativos de los diferentes niveles”, expresó.

El candidato a dirigir la Sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que integra a trabajadores de base, permanentes, interinos y transitorios, entre otros, aseguró que en cada recorrido le externan su respaldo al coincidir que se ha caracterizado como un defensor de sus derechos, un compañero participativo y de lucha.

Las planillas podrán hacer campaña hasta el último minuto del miércoles 23 de octubre. / Moisés Morales / El Sol de Tlaxcala

SUS PROPUESTAS

De resultar ganador, el profesor Lino Silva Flores anunció que pondrá en marcha nueve ejes de trabajo orientados en: capacitación y actualización permanente; pensiones y jubilaciones; certeza laboral; previsión y asistencia social; cercanía entre dirigentes y agremiados; transparencia sindical y equidad de género; vinculación social y cultura, recreación y deporte.

Las planillas podrán hacer campaña hasta el último minuto del miércoles 23 de octubre. / Moisés Morales / El Sol de Tlaxcala

Lo anterior, al considerarlos aspectos primordiales para el magisterio tlaxcalteca y formar parte de las necesidades que ha recogido en el acercamiento continuo con sus compañeros durante su corto periodo de campaña.

“Estas líneas de trabajo se derivan de las situaciones que nos han reportado nuestros compañeros durante las visitas a los centros educativos, entre las que destacan las diversas modificaciones a la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Tlaxcala y el servicio de los Módulos Médicos”, añadió.

Las planillas podrán hacer campaña hasta el último minuto del miércoles 23 de octubre. / Moisés Morales / El Sol de Tlaxcala

Señaló que atender estas exigencias es posible porque la normativa federal y local los favorece, además de tener la firme intención de mejorar las condiciones laborales y de salud que viven sus compañeros.





PIDE PISO PAREJO Y NO CAER EN LA COMPRA DE VOTOS

Ante la posibilidad de que exista la coacción del voto, Silva Flores llamó a los integrantes de las planillas y de la actual dirigencia estatal a no caer en prácticas que en nada abonarán al proceso electivo y, de igual forma, pidió a sus compañeros no caer en este tipo de situaciones y denunciarlas.

“Tenemos que ser respetuosos, justos, equitativos, no mentir, no realizar acciones negativas, pues nosotros como maestros debemos dar el ejemplo y yo espero que los maestros no caigan en esto en la histórica elección del próximo jueves”, dijo.

De paso, el docente recalcó que hay personas que han estado al frente de la organización sindical y que no se ha notado el acompañamiento a los integrantes del gremio, por eso pidió que quienes tienen la oportunidad de salir a votar se pronuncien en favor de cambiar esta situación para no tener “más de lo mismo”.

Lo anterior, debido a que el actual dirigente de la organización gremial, Jorge Guevara Lozada, integra una de las ocho planillas que participan para la renovación de la dirigencia estatal, al igual que su hermano José Luis Guevara, por lo que consideró que no existe piso parejo en el proceso electivo.

Por ello, Lino Silva Flores aprovechó para solicitar a los órganos nacionales de la organización de la elección mantenerse atentos al desarrollo de la jornada comicial para vigilar que no se cometan prácticas contrarias a la ley.