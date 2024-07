Asegura Miriam Martínez que será legisladora y líder estatal del PAN, hasta que no haya renovación nacional

Hasta que no haya elección de la dirigencia nacional no renovaremos la estatal, además desde que tomé protesta como dirigente lo he sido las 24 horas, los siete días de la semana, he estado muy pendiente de los comités municipales y he trabajado como nunca de la mano con ellos, manifestó la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Martínez Sánchez.

Lo anterior, en referencia a la renovación de la dirigencia estatal que ese instituto sostendrá en los próximos meses, pues sus estatutos demandan que después de una elección deberá ser renovada la dirigencia nacional y estatal.

"Hasta que no haya elección de la dirigencia nacional no renovaremos la estatal, además desde que tomé protesta como dirigente lo he sido las 24 horas, los siete días de la semana", aseguró Miriam Martínez Sánchez, presidenta del PAN.

En este sentido, indicó que seguirá al frente hasta que culmine el proceso electoral, el cual aún no concluye, pues eso será hasta que la instancia correspondiente emita la última resolución sobre las impugnaciones, entonces será ahí cuando culmine y, una vez que eso suceda, verán los tiempos para el cambio de la diligencia estatal.

Puntualizó que ese proceso será posterior a la renovación nacional, pues entonces darán paso al cambio local que llevará a cabo la comisión electoral, para que finalmente entregue la estafeta.

Martínez Sánchez aseveró que si la renovación nacional se extiende hasta el plazo máximo, que es a finales de este año, asumirá el cargo de legisladora y de dirigente estatal, pues el trabajo es netamente interno y lo hará con la responsabilidad que requiere, el esfuerzo y la atención necesaria para cada uno.

Asimismo, afirmó que esperarán la convocatoria, los tiempos y, sobre todo, que los órganos de gobierno, como son el Consejo Estatal Permanente y los comités municipales, así como la propia militancia, sean quienes organicen y puedan decidir, así como lo hicieron en su momento con ella.

Por otro lado, señaló que el trabajo que ha realizado fortaleció a los comités y órganos de gobierno de Acción Nacional, de ahí que los candidatos que postularon fue en acompañamiento con los comités y órganos de gobierno y, adicional a ello, también la alianza que se realizaron con el Revolucionario Institucional fue de la mano y a petición de muchos de los candidatos.

Hoy tú puedes ver que, por ejemplo, donde tenemos un presidente electo en alianza fue porque así ellos lo pidieron, se organizaron con su comité municipal, pero también comentaron: presidenta, aquí no va a caminar la alianza, porque cada quien llevaba su candidato, pero había lugares en los que comentaron que sí era importante la alianza, agregó.