Asegura Raúl Ruiz García no tener ningún pendiente con la justicia

El nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Raúl Ruiz García, garantizó a la ciudadanía tlaxcalteca que no tiene ningún pendiente legal con las autoridades judiciales.

En su presentación formal ante representantes de los medios de comunicación tlaxcaltecas, el mando militar sostuvo que “en mi carrera me he desempeñado con honorabilidad y bajo los preceptos legales”.

De igual forma, aseguró que sostendrá una política de puertas abiertas tal y como lo hizo en uno de sus trabajos más recientes en el estado de Yucatán.

De hecho, se comprometió a aplicar estrategias que permitan superar a ese estado del sur del país y convertir a Tlaxcala como la entidad federativa más segura de todo el territorio mexicano.

-Secretario ¿asegura a los tlaxcaltecas que no tiene ningún pendiente con la justicia?

-“Entiendo su pregunta, no tengo ningún pendiente con la justicia, me he desempeñado con honorabilidad y bajo los preceptos legales”, respondió a pregunta expresa de El Sol de Tlaxcala.

Como se recordará, el pasado 20 de noviembre, quien se desempeñaba como titular de la SSC, Alfredo Álvarez Valenzuela, se dio a la fuga al evadir una orden de aprehensión en su contra emitida por un juez federal por estar involucrado en el delito de desaparición forzada.

En rueda de prensa, el nuevo mando refirió que su mayor experiencia es con la tropa, además de que no prevé de momento cambios de mandos directivos, hasta contar con un diagnóstico más a fondo del previo, aunado a calificar al cuerpo policiaco tlaxcalteca como gente respetable y que genera confianza en la gente.





