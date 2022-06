Asegura sindicato, “No hay motivos para no recibir toma de nota”

No existe motivo alguno para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA) no entregue la toma de nota a los comités Directivo y de Vigilancia del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala “7 de Mayo”, aseveró Enrique Escobar Cortés, el virtual secretario general.

En conferencia de prensa en donde estuvo acompañado de los integrantes electos de ambos comités, explicó que el pasado viernes entregaron ante el TCyA toda la documentación necesaria para la toma de nota que, entre otras cosas, consiste en el listado de los asistentes a las asambleas de los días 20 y 25 de mayo, respaldado con el talón de pago, la credencial de elector de los trabajadores de los municipios, los tres poderes y los organismos descentralizados, así como las boletas de votación.

Desde una de las propiedades que tiene el sindicato en Tizatlán, Tlaxcala, explicó que no existe un plazo fijo para la entrega de la nota, pero confió en que el Tribunal lo hará a la brevedad a fin de dotar de personalidad al sindicato.

Además, demandó a ese órgano ser imparcial al momento de actuar en ese asunto en particular, pues acusó que ha habido un sesgo y que incluso el pasado viernes tenía la intención de pausar el conteo de los expedientes para retomarlos ayer lunes

Por su lado, Luis Miguel Ordóñez Pérez, uno de los convocantes a la rueda de prensa, señaló que si alguno de los estatutos del sindicato no fue cumplido se debe a que la elección fue "sui generis" (diferente), puesto que no había ni Comité de Vigilancia ni Comité de Ejecutivo, de ahí que los compañeros que fueron electos no tuvieron la posibilidad de solicitar licencia a su cargo para poder postularse.

El Tribunal no tendría argumentos para poder negar la toma de nota bajo cualquier pretexto, pues solo se estaría buscando impedir y violentar la autonomía del sindicato, advirtió.

Además, aclaró que la asamblea esta sobre cualquier estatuto y que el sindicato ya decidió con un voto libre y secreto, e indicó que al no ser la elección en un Congreso ordinario es imposible que se cumplan todos los requisitos establecidos en los estatutos.

Por otro lado, mencionó que el no tener una toma de nota impide que el sindicato pueda defender a sus agremiados, como en el caso de la negociación del incremento salarial para este año del 22 %, o a quienes están siendo despedidos de forma injustificada.

