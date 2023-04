Aspirantes a cargos deben pedir licencia o renunciar, dice Morena

El dirigente estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Carlos Augusto Pérez Hernández, llamó a quienes aspiran a un cargo público y forman parte de la administración estatal a solicitar licencia o renunciar.

Lo anterior, derivado de los eventos políticos en los que participaron -durante el fin de semana- los secretarios de Gobierno e Infraestructura, Sergio González Hernández y Alfonso Sánchez García, respectivamente, que contaron con la presencia del dirigente partidista.

Pérez Hernández afirmó que la dirigencia estatal será imparcial en los procesos de selección de candidaturas, por ello, el llamado a quienes ostentan un cargo público a separarse para que la contienda sea equilibrada.

Si bien, planteó que no están incurriendo en alguna falta electoral al asistir a los eventos en días no laborables, Pérez Hernández externó que para evitar suspicacias lo ideal sería no mantenerse en la administración pública de forma temporal o permanente, según decidan los funcionarios. Comentó que siempre estarán a favor de cualquier movilización que permita el fortalecimiento de las estructuras partidistas, siempre que sean en el marco de la legalidad y no traiga implicaciones negativas por no respetar la normativa electoral vigente.

Concluyó que no hay preferencias por ningún proyecto, después de que ambos funcionarios destacarán sus aspiraciones a ser parte del Senado de la República, en eventos públicos, pues sostuvo que si hay más proyectos están obligados como partido a brindar el apoyo necesario.

