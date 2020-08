Atención de Covid-19 no se sectoriza, dice la Sesa

La atención médica dentro de la Secretaría de Salud (Sesa) no ha tenido una especificación, pues cuando hablamos de grupos vulnerables, puede ser desde el sector urbano, rural o indígena, no hemos tendido a hacer esa división ya que no es correcto, aseguró el titular de la dependencia estatal, René Lima Morales.

Local Feligreses mienten a sacerdotes, dice Elías Dávila

En este sentido, aseveró que la dependencia ha ido a buscar a los grupos vulnerables de todos los sectores porque están expuestos, de ahí que esto no se ha sectorizado, pues una de las intenciones de las Brigadas Cuídate es esa.

A nivel estatal, disminuirá crecimiento económico: Jorge Luis Vázquez



Lee la nota aquí➡ https://t.co/7TbTg3VdeT#Economia pic.twitter.com/tTKda1R4eO — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 18, 2020

Asimismo, explicó que lo que harán con la estrategia jurisdiccional es ir a buscar a todos los grupos de riesgo de todos los sectores, porque es lo más correcto.

Local Sin quejas por uso obligatorio de cubrebocas, refiere CEDH

Ante este panorama, el funcionario estatal estimó que para finales de este año el número de Brigadas Cuídate aumentará hasta en un 100 %, de ahí que el gobierno estatal hará el esfuerzo económico correspondiente, pues esa estrategia ha sido básica para proteger a grupos vulnerables durante la pandemia por Covid-19.

Destacó que las Brigadas de la Sesa que atienden a pacientes con diabetes, hipertensión y enfermedades renales, han realizado más de 58 mil acciones para prevenir contagios de Covid-19 en estos grupos de riesgo.

“Las brigadas son coordinadas por las tres jurisdicciones sanitarias de Tlaxcala, Huamantla y Apizaco, quienes en conjunto brindan cobertura en los 60 municipios del estado”, ahondó.

¿Cómo tramitar en Tlaxcala tu licencia de conducir en la “nueva normalidad”?



Lee más aquí ➡ https://t.co/WrHE4U6Ysr#Secte #Licencia pic.twitter.com/LpVQRSx3ii — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 18, 2020

Local Usar cubrebocas en unidades, pide Secte

De igual forma, mencionó que la estructura de las brigadas jurisdiccionales está conformada por la Coordinación Jurisdiccional de Epidemiología y el equipo de supervisión de zona, el cual con apoyo de las coordinaciones y personal eventual realizan las acciones de campo en beneficio de población susceptible a contraer Covid-19.

BRIGADAS

Las Brigadas de la Sesa que atienden a pacientes con diabetes, hipertensión y enfermedades renales, han realizado más de 58 mil acciones para prevenir contagios de Covid-19

Te invitamos a unirte a nuestro canal en Telegram



Noticias relevantes de Tlaxcala, México y el Mundohttps://t.co/nt2ef0kIYb pic.twitter.com/Qe5Z5SDqjd — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 6, 2020

Continúa leyendo:

Municipios Pega Covid a empresa de juegos mecánicos

Municipios Suma Chiautempan 72 muertes por Covid-19, es la segunda comuna con más decesos