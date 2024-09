Atiende Lorena Cuéllar Cisneros peticiones ciudadanas

Temas laborales, de salud, pensiones, de movilidad y transporte, hidráulicos, agropecuarios, legales y de justicia, entre otros, son parte de las peticiones que ciudadanos le plantearon a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros este viernes, durante la sexta audiencia pública de este año.





La mandataria atendió personalmente a 70 tlaxcaltecas que llegaron al salón rojo, en Palacio de Gobierno, donde escuchó a los ciudadanos, al igual que otros funcionarios que atendieron a otros tlaxcaltecas de diversos municipios.





Con el enfoque humanista que ha caracterizado a Cuéllar Cisneros, a través de este ejercicio ciudadano, se cumple uno de los objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027.

La mandataria atendió personalmente a 70 tlaxcaltecas que llegaron al salón rojo, en Palacio de Gobierno. Cortesía / Gobierno del Estado

Se atiende a “quienes desean una cita, un acuerdo, una reunión; por ello estoy aquí, en las audiencias ciudadanas, tuve la oportunidad de recibir a muchos ciudadanos. La próxima semana también estaré haciendo lo mismo porque es la forma de estar cerca, de escuchar, de recibir muestras también de afecto y cuando haya algún deseo de acercamiento, aquí estoy para todos”.





Es el caso de Josefina Aztatzi Mendieta, quien solicitó el mejoramiento de la infraestructura carretera en Atlihuetzia. “Es muy importante esta audiencia, porque realmente a veces se perdía la conexión de los ciudadanos con los gobernantes. Como ciudadana, es muy importante, porque expresamos los problemas que tenemos en la comunidad directamente a ella y llega la información a quien debe de llegar”, dijo.

Desde el municipio de Ixtenco, también acudió María del Carmen Sangrador Albañil, en representación de algunos vecinos para solicitar la construcción de un camino que detone el desarrollo social, económico y turístico de la zona.





“Una excelente atención por parte de la gobernadora, una buena respuesta. Solicitamos el proyecto del camino del Cobat hacia la Malinche llegando a las cabañas, ya están todos los documentos, y dijo que si nos apoyará y estoy muy contenta por eso. Pero lo más importante es que la gobernadora nos recibió, ahora avisaré a mis vecinos sobre esta respuesta”.

En tanto, el presidente de comunidad de Tepeticpac, Josué Arturo Alonso Suárez, pidió la intervención de la gobernadora para la liberación de unos predios para que comuneros retomen las actividades agrícolas en la zona.





“Una atención y apertura acertada, por parte de la gobernadora, nos vamos satisfechos que nos haya escuchado. Esta audiencia permite ese acercamiento directo que es la oportunidad de resolver algunos temas con la atención que le distingue a la mandataria una persona de alta calidad humana”.





De la misma manera, José Luis Rodríguez López reconoció que, a través de estas audiencias, se hace eco a las frases que se hablan, como el hecho de que es un Gobierno cercano a la gente, que la gobernadora escucha, y resuelve.





“En lo personal, el hecho de que la gobernadora abra un espacio de tiempo y que la sociedad se entreviste de manera directa, no a través de recados ni nada. Es muy importante el escuchar las necesidades y empezar a resolver, aunque sabemos que a veces, desgraciadamente, no hay tiempo para todo. No hay recurso que alcance para la sociedad, sin embargo, para la sociedad este acto es algo muy importante que nuestras autoridades nos reciban y nos escuchen”.





Para la presidenta de comunidad de San Buenaventura Atempan, Génesis González Peña, las audiencias públicas representan un acto muy importante de apertura para los ciudadanos y servidores públicos debido a que no se había hecho antes y eso habla mucho del humanismo de la gobernadora.





“Con esta atención siento el respaldo y es de reconocerse que la mandataria está muy preocupada por el bienestar de los ciudadanos, entonces completamente concuerdo con el ritmo de trabajo que ha llevado”.





En esta sesión de trabajo acompañaron a la gobernadora la directora de Pensiones Civiles, Radahid Hernández López; el secretario de Impulso Agropecuario (SIA), Rafael de la Peña Bernal; el secretario de Movilidad y Transporte (SMyT), Marco Tulio Munive Temoltzin; la directora general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Flor López HInojosa; la titular del área de Recursos Humanos, Adglaentt Sánchez Sánchez, así como la secretaria privada de la gobernadora, Nery Flores Bañuelos.