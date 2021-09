Aumentan 40 % los feminicidios: Edith Méndez

Las cifras de las instituciones oficiales encargadas atender y registrar los casos de feminicidios no reflejan la realidad que se vive en Tlaxcala, pues los asesinatos violentos de mujeres van en aumento hasta en un 40 % respecto al año pasado, comentó Edith Méndez, directora del Colectivo Mujer y Utopía.

De enero a agosto de 2021, dijo que el dicho colectivo documentó 24 muertes violentas, mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron registrados 17 casos.

Indicó que desde el 2008, las integrantes de la organización se han encargado de recabar información y dar seguimiento a las notas periodísticas, así como los casos que hacen públicos la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de este último organismo son colaboradoras.

Precisó que a nivel institucional no existe una base de datos que registre cada caso de muerte violenta y, antes de la tipificación del feminicidio en 2012 en Tlaxcala, no era visible esta problemática y los asesinatos eran casos aislados o se relacionaban con crímenes pasionales, lo que quita el peso y gravedad del delito.

A pesar de esto, las instituciones no cuentan con esas bases de datos porque no logran comprender la aplicación de la perspectiva de género y las solicitudes de información, nos han negado nuestras peticiones argumentando que son temas sensibles, no buscamos identificar a las familias de las asesinadas, más bien queremos conocer los casos para tener estadísticas y mostrar la realidad que se vive en Tlaxcala,sentenció.

Lamentó que prevalece la misoginia en la entidad, lo cual lleva a los hombres a quitar la vida a las mujeres de manera violenta.

LA LEY El artículo 229 del Código Penal en Tlaxcala explica que las razones de género que privan de la vida de una mujer son la mutilación, discriminación, conductas sexuales, crueles o degradantes, violencia familiar, laboral o escolar, amenazas o que el cadáver sea expuesto en vía pública.

