Aumentan en Tlaxcala los casos por síndrome de Guillain-Barré

De acuerdo con el último corte hecho por la Secretaría de Salud del Estado (Sesa), en Tlaxcala incrementaron los casos del síndrome Guillain-Barré.

En lo que va del año, y a cinco días de haber emitido el aviso epidemiológico por esa enfermedad, la dependencia estatal ha documentado 37 casos como sospechosos y 11 confirmados a Guillain-Barré. Todos reciben atención médica oportuna.

Las autoridades sanitarias informaron que los casos confirmados a ese síndrome fueron ubicados en los municipios de Calpulalpan Santa Cruz Tlaxcala y la Capital. De los 11 ocho han dado positivo a Campylobacter jejuni, bacteria que produce una enfermedad denominada diarrea del viajero y también el síndrome.

LLAMAN A NO BAJAR LA GUARDIA Y EXTREMAR MEDIDAS DE HIGIENE

Ante ese escenario, el Sector Salud de Tlaxcala señaló que el lavado constante de manos con agua y jabón; lavar y desinfectar adecuadamente frutas y verduras; hervir el agua; cocer adecuadamente los productos cárnicos, pescados y mariscos, son las estrategias más efectivas para prevenir el síndrome Guillain-Barré y otras enfermedades, por lo que pidió a la población mantener y reforzar las medidas de higiene.

Reiteró que el síndrome no se transfiere de persona a persona, no es una enfermedad contagiosa y se adquiere a través de agua o alimentos que pueden contener la bacteria, pero el padecimiento se presenta de acuerdo con el organismo de cada persona, ya que no todos los habitantes pueden desarrollar la enfermedad porque depende del cuerpo de cada una.

También insistió en intensificar las medidas de higiene y el correcto lavado de manos es la medida más efectiva en la prevención de infecciones asociadas a la atención, toda vez que está demostrado científicamente que puede prevenir el 100 % de las infecciones.

También recomendó limpiar constantemente los entornos, utensilios, mantener limpios a los perros y gatos, así como animales de traspatio, y retirar adecuadamente sus heces, con las medidas de sanidad correspondientes.

Finalmente, solicitó a la población acudir inmediatamente a la unidad médica más cercana en caso de presentar síntomas de pérdida de la sensibilidad o sensación de hormigueo en piernas o brazos, dolor similar al de un calambre muscular, movimiento descoordinado, visión borrosa o caídas.