Aumentan quejas contra el sector salud

Al 30 de noviembre de este año, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (CEAM) recibió un total de 544 inconformidades por diversas causas en la atención médica en instituciones públicas y privadas, es decir, 50 acciones más de lo recepcionado durante el mismo periodo, pero de 2019, reveló el jefe del departamento jurídico de la dependencia, Edmundo Pérez García.

Local Personal de enfermería hospitalaria de Sesa recibe capacitación sobre criterios de Covid-19

De esas más de 544 inconformidades, mencionó que la más recurrente es la de la falta de información, más aun durante la pandemia, pues los quejosos consideraron que no hubo tal o que no fue específica, seguida de una posible mala práctica que, también, consideraron que no se le atendió de manera correcta al paciente y por eso el desenlace fue fatal.

Tratamiento TNR4 sí funciona: René Lima



Continúa leyendo ➡ https://t.co/84jwqSmNS3 #Salud #EspecialOEM #Covid pic.twitter.com/K42ubcydyu — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) December 7, 2020

El funcionario estatal indicó que, por el universo que atiende, la Secretaría de Salud (Sesa) lidera en cuanto al número de quejas, seguido del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y, en última instancia, pero en ascenso, el servicio privado.

El demandante puede solicitar indemnización, devolución de cantidades, explicación del procedimiento quirúrgico o médico que le realizaron.

Covid-19 cambió la vida de las personas; primer contagio fue en la capital



Lee más aquí ➡ https://t.co/TsDjph0Fwg #Capital #Tlaxcala #EspecialOEM pic.twitter.com/jPB2wnYJ8I — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) December 7, 2020

Continúa leyendo:

Local Asintomático, entre 5 y 7 % de contagiados de la Covid-19

Local Hombres, 85 de cada 100 infectados de Sida